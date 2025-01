Prawie wszyscy pracownicy Gazpromu, pracujący przy gazociągach Nord Stream i TurkStream, opuścili w 2024 r. Unię Europejską - podaje The Moscow Times. Zatrudnieni w firmie rozpocząć mieli naukę języka tureckiego i szukać mieszkań w Stambule. To właśnie w Turcji powstać ma nowy hub gazowy. W ostatnim czasie, z uwagi na sankcje, akcje Gazpromu spadły do poziomu najniższego od 2009 r.

Ustalenia dziennikarzy niezależnego dziennika The Moscow Times potwierdzić miało dwóch pracowników Gazpromu, którzy przekazali, iż w najbliższym czasie sami udają się do Turcji, gdyż to tam rosyjski gigant energetyczny planuje utworzenie nowego hubu gazowego.

W związku ze śmiałymi planami firmy, ta zorganizowała dla zatrudnionych w niej osób kursy języka tureckiego. Pracownicy z kolei zajęli się szukaniem na własną rękę mieszkań w Stambule, gdzie przeprowadzili lub dopiero przeprowadzą swój cały dobytek i najbliższe rodziny.

The Moscow Times: Pracownicy Gazpromu przenoszą się do Turcji

Według pozyskanych informacji, Europę z powodów ekonomicznych zdecydowali się opuścić nie tylko rosyjscy pracownicy, ale także mieszkańcy UE, których zatrudnia Gazprom.

W 2022 r., krótko po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, firma utraciła m.in. swoje spółki w Niemczech (Securing Energy for Europe GmbH) i Wielkiej Brytanii (Gazprom Marketing & Trading), w wyniku nacjonalizacji ich aktywów.

Spółki zależne Gazpromu w Europie znalazły się zresztą pod wielka presją, ponieważ klienci i partnerzy biznesowi zaczęli odmawiać prowadzenia z nimi interesów po inwazji Rosji na Ukrainę.

W 2024 r. z kolei rosyjski monopolista został zmuszony do likwidacji swoich dwóch holenderskich spółek - Gazprom Sachalin Holdings B.V. i Gazprom Finance B.V. .

Obydwa podmioty, jak zauważa Ministerstwo Finansów Rosji, umożliwiły Gazpromowi płacenie podatku według efektywnej stawki 2-3% i wycofywanie zysków z Rosji. Jednakże korzyść ta ustała po wygaśnięciu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Rosję z Holandią. Następnie Gazprom przekazał aktywa spółek pod jurysdykcję rosyjską.

Akcje Gazpromu szorują po dnie. Firma pogrąża się w kryzysie

Ponieważ na początku 2025 roku zaprzestano tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, Gazpromowi pozostaje teraz tylko jeden z pięciu przedwojennych szlaków dostaw gazu do Europy - gazociąg TurkStream.

Jego nitka ma swój początek w tłoczni Russkaya w pobliżu Anapy w rosyjskim Kraju Krasnodarskim i biegnie przez Morze Czarne do terminala odbiorczego w Kıyıköy.

Pod koniec grudnia ub.r. cena akcji Gazpromu osiągnęła najniższy poziom od 15 lat, wynosząc 106 rubli (ok. 1,03 dol.). Jej fatalne notowania są skutkiem trwających wyzwań związanych z eksportem gazu do Europy.

Przed rokiem 2022 Europa pozyskiwała ok. 40 proc. swojego gazu ziemnego z Rosji. W czerwcu raport Gazpromu, do którego dotarł "Financial Times", mówił, że odzyskanie strat spowodowanych wojną w Ukrainie zajmie firmie dekadę.