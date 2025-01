- Moją radą dla Niemców jest, aby domagali się zmiany i zagłosowali na AfD, bo tylko AfD może uratować Niemcy - powiedział Musk. Na początku rozmowy przywódczyni AfD i Musk skrytykowali rządy kanclerz Angeli Merkel (2005-2021) i obecnie rządzącej koalicji, na której czele stoi Olaf Scholz.

Wideo: Elom Musk rozmawiał z Alice Weidel

Ich zdaniem doprowadziły one do kryzysu energetycznego w Niemczech. Rozmówcy zwrócili uwagę na decyzję o zamknięciu elektrowni jądrowych, która była - ich zdaniem - katastrofalna w skutkach.

Liderka AfD zwróciła uwagę, że media nie chcą zapraszać do programów jej partii i w ten sposób ograniczają prawo do wolności słowa. Weidel stwierdziła, że to Hitler doszedł do władzy dzięki ograniczeniu wolności słowa. Ponadto - jej zdaniem - był komunistą, a jej partia jest dokładnie tego przeciwieństwem, bo głosi poglądy "konserwatywne i libertariańskie".

Elon Musk w rozmowie z liderką AfD. Krytyka Scholza i Merkel

Krytyka rządów Merkel i Scholza zajęła dużą część rozmowy. W jej trakcie pojawił się temat "zniszczenia" przez poprzednie rządy niemieckiego systemu edukacji, który został zmieniony według "lewicowej agendy WOKE" - stwierdziła Weidel. Ponadto polityczka zarzuciła Scholzowi, że "wyrzucił ogromne sumy pieniędzy przez okno", przekazując je na migrantów.

Podczas rozmowy poruszono także temat pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Weidel wyznała Muskowi, że ma szczerą nadzieję, iż administracja Trumpa zakończy wojnę. Miliarder zadeklarował, że Ukraina jest mniejszym państwem niż Rosja, więc nie ma jak wygrać wojny i dlatego trzeba ją zakończyć.

Weidel przyznała, że nie wie, jak rozwiązać konflikt Izraela z Palestyną, ale zapewniła, że jej partia "jest jedyną obrończynią Żydów w Niemczech", ponieważ wszystkie inne ugrupowania pozwoliły na zbrodnie przeciwko nim.

Szef platformy X zrobił "wywiad". Ingerencja w debatę publiczną?

Musk, właściciel m.in. firmy Space X, przedstawił swoją wizję przyszłości cywilizacji, która - jego zdaniem - "kiedyś się skończy". Wyjaśnił, że celem ludzkości powinno być zamieszkanie na innych planetach. - Pierwszą z nich będzie Mars - zapowiedział.

Rozmowa Weidel z Muskiem została przeprowadzona po tym, gdy miliarder od pewnego czasu na należącej do niego platformie X ingeruje w debatę publiczną w różnych państwach. 20 grudnia napisał, że "tylko AfD może uratować Niemcy". Jego komentarz wywołał reakcję mediów i polityków, którzy skrytykowali go za tę deklarację.

Kilka dni później w artykule gazety "Welt am Sonntag", Musk ponownie wyraził poparcie dla tej skrajnie prawicowej partii i ocenił, że kanclerz Scholz prowadzi Niemcy ku upadkowi. W Niemczech trwa kampania przed wyznaczonymi na 23 lutego wyborami parlamentarnymi.

Tomasz Lejman o "wywiadzie" Muska. "Mocno się miesza"

- Odniosłem wrażenie, że to nie był wywiad. To była rozmowa, w której pojawiały się różne tezy. Wydaje mi się, że w wielu kwestiach Alice Weidel próbowała forsować swoje tezy, które niekoniecznie zgadzają się z prawdą - stwierdził korespondent Polsat News w Niemczech Tomasz Lejman.

- Faktycznie Elon Musk miesza się w tę niemiecką kampanię wyborczą i to dosyć mocno. On już zdążył zaatakować kanclerza Scholza, lidera Zielonych Roberta Habecka, obrażał ich, natomiast o AfD mówi, że to partia, która ma uratować Niemcy - dodał dziennikarz.

- Niemieccy politycy twierdzą, że to taka próba mieszania się, ale co bardziej ich niepokoi to pytanie: jak Elon Musk ustawia w swojej platformie X algorytmy i jak one docierają do wyborców w Niemczech. Wczoraj ta rozmowa była faktycznie pozycjonowano mocno na górze. Niemieccy politycy chcą, aby Musk pokazał, jak te algorytmy w czwartek wyglądały - podsumował, dodając, iż ujawnienia tych danych ma domagać się także Komisja Europejska.

