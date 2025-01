Sąd w Nowym Jorku skazał prezydenta elekta Donalda Trumpa w procesie dotyczącym zapłaty za milczenie Storimie Daniels. Jednocześnie nakazano bezwarunkowe zwolnienie skazanego. Oznacza to, że sąd uznał Trumpa za przestępcę, ale nie wymierzył mu żadnej dodatkowej kary. Wyrok zapadł 10 dni przed zaprzysiężeniem Trumpa na urząd prezydenta USA.

Prezydent elekt Donald Trump został uznany przez sąd w Nowym Jorku winnym 34 zarzutów dotyczącym fałszowania dokumentów biznesowych - przekazał Reuters.

Jak wykazał sąd miało to na celu ukrycie płatności na rzecz aktorki filmów dla dorosłych - Storimie Daniels. Sprawa stała się popularna w przestrzeni publicznej pod hasłem "zapłaty za milczenie".

Wydany w piątek przez sędziego Juana Merchana wyrok kończy pierwszą w historii sprawę karną przeciwko byłemu prezydentowi USA. Sędzia przyznał, że decyzja była jedną z najtrudniejszych, z jaką mógł się mierzyć jakikolwiek sędzia i stwierdził, że wydany przez niego wyrok jest podyktowany "nadzwyczajną ochroną prawną urzędu prezydenta".

USA. Donald Trump skazany za 34 przestępstwa. Sąd nie wyznaczył kary

Sędzia zdecydował także o "bezwarunkowym zwolnieniu" Trumpa. Oznacza to, że prezydent elekt został oficjalnie skazany w pierwszej instancji, lecz nie otrzymał kary pozbawienia wolności, kary w zawieszeniu czy grzywny.

- Nie zmniejsza to jednak powagi przestępstwa, ani nie usprawiedliwia jego popełnienia w żaden sposób - dodał sędzia.

Trump nie przyznał się do winy i zapowiedział odwołanie od wyroku. Nie był obecny na sali, ale wystąpił zdalnie.

- To było polityczne polowanie na czarownice - powiedział Trump. - Zrobiono to, aby zaszkodzić mojej reputacji, abym przegrał wybory i oczywiście to nie zadziałało - dodał.

Decyzja zapadła 10 dni przed jego zaprzysiężeniem na prezydenta USA. Ceremonia odbędzie się 20 stycznia na Kapitolu.