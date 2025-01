Wracali z urlopu. Szokujące odkrycie w przyczepie kempingowej

Wracająca z urlopu w Hiszpanii para próbowała przemycić do Polski narkotyki. Nielegalne substancje o czarnorynkowej wartości czterech milionów złotych były ukryte w... przyczepie kempingowej. 57-letni mężczyzna i 71-letni kobieta zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.