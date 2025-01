W środę wieczorem diecezja koszalińsko-kolobrzeska poinformowała o śmierci ks. Andrzeja Kalety, wikariusza w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.

ZOBACZ: Ksiądz pozwał biskupa i powiadomił Watykan. W tle gigantyczny majątek

"Kapłan zmarł 8 stycznia w godzinach południowych w szpitalu w Trzciance w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku" - podano.

Ks. Andrzej Kaleta miał 47 lat. W tym roku obchodziłby 20. rocznicę święceń kapłańskich.

Wypadek w Krzyżu Wielkopolskim. Ksiądz potrącony przez tira

Duchowny dzień wcześniej został potrącony przez tira. Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 20 przy ul. Drawskiej w Krzyżu Wielkopolskim, kiedy duchowny wracał z wizyty kolędowej.

Lokalny portal idrezdenko.pl powołując się na służby informuje, że "do zdarzenia doszło na jezdni, choć nie jest jasne, dlaczego poszkodowany ksiądz się tam znajdował".

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku bada policja.

ZOBACZ: Nie żyje ks. Andrzej Bąk. Ciało proboszcza znaleziono w jego pokoju

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy nie korzystał z chodnika, który był w miejscu zdarzenia, dodatkowo poruszał się złą stroną jezdni oraz nie miał elementów odblaskowych - poinformowała sierż. Monika Cichowicz z KPP w Czarnkowie.

Jak dodała kierowca tira był trzeźwy.