Policjanci z Komisariatu Poznań-Północ zostali wezwani w piątek do jednej z placówek medycznych na terenie miasta.

- Na miejscu zastali mężczyznę, który za pośrednictwem internetowego konta pacjenta został poinformowany o wyznaczeniu terminu na badanie rezonansem magnetycznym - przekazała mł. asp. Anna Klój z zespołu prasowego KMP w Poznaniu.

- Jak wielkie okazało się zdziwienie pacjenta, gdy podchodząc do rejestracji w celu badania usłyszał, że właśnie jest w jego trakcie. Jak się okazało, ktoś się pod niego podszywał - wyjaśniła aspirant.

Funkcjonariusze poczekali na zakończenie badania fałszywego pacjenta i jego wyjście z gabinetu.

- Wówczas policjanci sprawdzili dowód osobisty pacjenta, którym posłużył się zgłaszając się na badanie. Po wnikliwej analizie policjanci dostrzegli ślady fałszerstwa, które odróżniły podrobiony dowód od oryginału - przekazała Klój.

Latami ukrywał się w Hiszpanii. Wpadł, gdy pojawił się u lekarza w Polsce

Dokument został zatrzymany przez policjantów jako dowód w sprawie. Wówczas rozpoczęły się kłopoty 54-latka.

Funkcjonariusze ustalili, że pacjent to osoba poszukiwana siedmioma listami gończymi m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże, paserstwo, rozboje oraz oszustwa.

- 54-latek przyznał, że ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami Polski przez 14 lat. I to problemy zdrowotne skłoniły go do przyjazdu do Polski - powiedziała aspirant.

ZOBACZ: Policjanci zaatakowani widłami w czasie interwencji. Padły strzały

Jak dodała, mężczyzna wymyślił plan ścieżki diagnostycznej. - Jednak pojawienie się w przychodni osoby, pod którą się podszył sprawiło, że wszystko legło w gruzach - podkreśliła.

Po zakończonych czynnościach 54-latek został doprowadzony do aresztu. Stamtąd trafi do wyznaczonego zakładu karnego, gdzie spędzi co najmniej kolejne dwa lata za wcześniej popełnione przestępstwa. Za sfałszowanie dokumentu i posłużenie się nim, a także za nielegalne przetwarzanie danych osobowych grozi mu dodatkowa kara do pięciu lat pozbawienia wolności.