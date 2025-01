Straż Graniczna zatrzymała na krakowskim lotnisku 54-letnią obywatelkę USA. Okazało się, że kobieta zamieściła w swoim paszporcie odręczne wpisy, co sprawiło, że dokument utracił ważność. Z tego powodu Amerykanka nie została wpuszczona do Polski.

Amerykanka przyleciała do Polski samolotem rejsowym z Londynu do Krakowa. Gdy zgłosiła się do odprawy paszportowej, funkcjonariusze z miejscowej Straży Granicznej odkryli, że w jej dokumencie znajdują się nietypowe wpisy.

Amerykanka zatrzymana na krakowskim lotnisku

Jak opisują strażnicy, na dziewięciu stronach, pod stemplami kontroli granicznej różnych krajów, widniały naniesione długopisem nazwy państw oraz miejscowości lotnisk. Służby poinformowały kobietę, że jest to przestępstwo.

"Wprowadzone przez kontrolowaną odręczne notatki spowodowały, że paszport stał się bezużyteczny i nie uprawniał kobiety do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski" - podkreśla SG.

Obywatelka USA została przesłuchana w charakterze świadka. W rozmowie ze strażnikami przyznała, że nie miała świadomości, że nie można dokonywać takich wpisów.

Ten błąd kosztował kobietę powrót do Londynu, ponieważ odmówiono jej wjazdu na terytorium Polski.

Kiedy paszport traci ważność?

Paszport to dokument, o który trzeba szczególnie dbać. Nie można go w żaden sposób samodzielnie modyfikować, nawet jeśli jest to personalizacja, która nie zmienia danych osobowych.

Dokument traci też ważność po upływie 120 dni od zmiany: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, płci, numeru PESEL oraz w momencie gdy zostanie uszkodzony, zgubiony lub gdy organ paszportowy stwierdzi, że występuje wada techniczna.