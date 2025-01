W piątek około godziny 21:00 Karolina Wróbel wyszła do sklepu oddalonego zaledwie o 200 metrów od domu w mieście Czechowice-Dziedzice. Nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów, pieniędzy ani telefonu komórkowego. Prawdopodobnie zakupów nie zrobiła.

Karolina Wróbel zaginęła. Zniknęła nieopodal przejazdu kolejowego

Bliscy 24-latki rozpoczęli poszukiwania na własną rękę, zawiadomili też policję. Krewnym dziewczyny udało się ustalić, że z nikim nie była umówiona. Ślad za nią urywa się w rejonie przejazdu kolejowego nieopodal urzędu skarbowego.

ZOBACZ: Ojciec zabrał syna w Tatry. Wychłodzonych odnalazło TOPR



Jak podaje policja, Karolina mierzy około 167 cm wzrostu, ma szczupłą budowę ciała, włosy długie do ramion koloru ciemny blond, nos normalny, uszy przyległe, oczy koloru brązowego, tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, a na jej podbrzuszu widoczna jest blizna po cesarskim cięciu.

KMP Bielsko-Biała Zaginęła Karolina Wróbel

W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, jasnoróżowy szalik, czarne legginsy z wzorami koloru różowego na wysokości obu ud oraz zimowe, czarne buty.

Karolina Wróbel poszukiwana. Padł apel o pomoc

Siostra zaginionej we wpisie w mediach społecznościowych zaapelowała o pomoc w odnalezieniu 24-latki do wszystkich osób mogących przyczynić się do szczęśliwego zakończenia.



"Jeśli któryś z samochodów przejeżdżał dnia 03.01.2025 tj. piątek w okolicach godziny 20-21 w tym miejscu i posiada kamerę rejestracyjną, prosimy o ich sprawdzenie, może one coś istotnego zarejestrowały. Prosimy o jakiekolwiek wskazówki i informacje, gdzie może przebywać nasza siostra" - czytamy.

ZOBACZ: Tajemnicze strzały na Pomorzu. Ktoś uszkodził mercedesa, jest apel policji



Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55.