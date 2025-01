Kolęda bez wody święconej? Niewielu wie, jak się wówczas zachować

Już niedługo rozpoczną się pierwsze wizyty duszpasterskie, potocznie nazywane chodzeniem po kolędzie. Zwyczaj ten wywodzi się ze średniowiecza - to wtedy księża zaczęli odwiedzać domy wiernych w okresie świąt Bożego Narodzenia. W XV i XVI wieku kolęda miała dodatkowe zadanie: służyła do zwalczania praktyk zabobonnych oraz konfiskaty ksiąg, które Kościół uznał za heretyckie.

Lata minęły, kolęda pozostała, lecz jej forma stała się zupełnie inna. Ksiądz w okresie świąt odwiedza domy wiernych, odprawia błogosławieństwo i rozmawia z domownikami.

Jak przygotować się do wizyty księdza?

Według wytycznych podanych na oficjalnych stronach Kościoła w Polsce, przygotowania do wizyty duszpasterskiej są różne, w zależności od regionu, tradycji, a nawet konkretnych rodzin. Zazwyczaj na potrzeby kolędy przygotowuje się następujące przedmioty:

stół przykryty białym obrusem,

krzyż,

świece,

wodę święconą (na przykład w ozdobnej miseczce),

kropidło.

Jeśli wierni nie mają w domu wody święconej, nie dzieje się nic złego. W końcu nie wszyscy mają czas, by udać się po nią do kościoła . W takiej sytuacji wystarczy poinformować księdza, że przygotowana ciecz to zwykła woda z kranu. Kapłan odmówi wtedy specjalną modlitwę i poświęci wodę.

Często także księża przychodzą do wiernych z własnym zapasem wody święconej oraz kropidłem, których używają do pobłogosławienia domu.

Czy przyjęcie księdza to obowiązek?

Udział w wizycie duszpasterskiej jest dobrowolny. Nie ma obowiązku przyjęcia księdza, nawet jeśli uczęszcza się regularnie do kościoła. Warto jednak pamiętać, że regularne nieprzyjmowanie księdza po kolędzie zostanie zanotowane przez Kościół. Może to utrudnić uzyskanie np. dokumentów niezbędnych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Od 2024 roku Kościół wprowadza zmiany zasady chodzenia po kolędzie. Niektóre parafie już teraz tworzą listy wiernych, którzy chcą przyjąć księdza. Wystarczy udać się osobiście do parafii i zgłosić chęć wzięcia udziału w wizycie duszpasterskiej.

A co dzieje się z kopertą?

Jedną z niepisanych tradycji jest koperta dla księdza, w którą wkłada się pewną ilość pieniędzy. Jednak również ta forma nie jest obowiązkowa. Dodatkowo w statucie kościelnym nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na konieczność pobierania opłat za chodzenie po kolędzie.

Jeśli jednak, czy to z chęci, czy przyzwyczajenia, wierni postanowią dać księdzu pieniądze, warto pamiętać, że kwota powinna być odpowiednia do ich zarobków, aby nie naruszyć domowego budżetu.

Prawo kanoniczne jasno określa cel wizyty duszpasterskiej:

Kan. 529 - § 1. Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując.

