W sali liceum ogólnokształcącego w Tarnowie doszło do rozpylenia gazu pieprzowego. Konieczna była ewakuacja 30 osób. Zgodnie z oświadczeniem straży pożarnej trzy osoby potrzebowały opieki szkolnej pielęgniarki, za to dwie trafiły do szpitala na dalsze konsultacje.