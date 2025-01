- Nie potrafię sobie wyobrazić, że do tego dojdzie – zaznaczyła premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do słów Donalda Trumpa. Prezydent elekt USA stwierdził, że nie może wykluczyć użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią.

- Chciałabym zaapelować do wszystkich o zachowanie spokoju - powiedziała premier w rozmowie z duńską telewizją TV2.

Mette Frederiksen zaznaczyła, że wymiana gospodarcza jest podstawą wzajemnych relacji Danii i Stanów Zjednoczonych i jej pragnieniem jest, by tak pozostało.

- Myślę, że powinniśmy we właściwy sposób utrzymać wzajemne relacje handlowe (…). Jako bardzo bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych uważam, że mamy powód, by cieszyć się z rosnącego amerykańskiego zainteresowania. Ale powinno się to odbywać z poszanowaniem ludności Grenlandii - podkreśliła premier.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym Danii.

Donald Trump nie wyklucza użycia siły

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Trump został zapytany czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego w kwestii Kanału Panamskiego i Grenlandii.

- Nie, nie mogę zapewnić was co do żadnej z tych dwóch (spraw - red.). Ale mogę powiedzieć tak, potrzebujemy ich dla bezpieczeństwa ekonomicznego - wskazał prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. "Trump zasugerował, że nałoży cła na Danię, jeśli odrzuci jego ofertę zakupu Grenlandii" - podaje Reuters.

Jak wskazuje agencja AFP, Trump - mówiąc o "akcji wojskowej" - uznał, że "nie zamierza się zobowiązywać", iż takiej nie będzie. - Być może trzeba będzie coś zrobić - dodał.

jk / Polsatnews.pl