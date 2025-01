- Marcin Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej, co wynika z ustawy. Nie przysługuje mu uposażenie - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Były wiceminister sprawiedliwości z PiS, który obecnie jest na Węgrzech, wciąż może liczyć na ryczałt na utrzymanie poselskiego biura. To zmienić się może, jeśli Sejm uchwali, a prezydent podpisze zmiany w prawie.

Po wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu marszałek Szymon Hołownia podkreślił, że były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski "pozostaje posłem, nikt ani nie pozbawił go mandatu, ani on sam się go nie zrzekł".

Podkreślił, że Romanowski zdecydował i "obwieścił to publicznie, że w żaden sposób nie będzie wykonywał mandatu posła na terenie Rzeczypospolitej Polskiej". Jak wytłumaczył, takie oświadczenie oznacza, że jako marszałek musi wyciągnąć konsekwencje wobec posła.

- Te konsekwencje są bardzo proste. Pan poseł Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej z tego względu, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi jednoznacznie, że dieta to środki związane z wykonywaniem przez posła mandatu na terenie kraju. W związku z powyższym dieta nie przysługuje - podkreślił Hołownia.

Hołownia: Romanowskiemu nie przysługuje uposażenie poselskie

Jak wynika ze słów marszałka Sejmu, uposażenie nie przysługuje Romanowskiemu, ponieważ "zrzekł się go".

- Pozostaje trzecia składowa pieniędzy, które dostaje poseł, a więc ryczałt na utrzymanie biura poselskiego i poseł będzie go otrzymywał w dalszym ciągu, do momentu, aż Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - powiedział.

Hołownia przekazał też, że w grudniu Kancelaria Sejmu wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o "kontrolę zwolnienia lekarskiego pana posła Romanowskiego, tak, żebyśmy mieli absolutną pewność, że wszystko było tak, jak być powinno zgodnie z prawem, zgodnie ze standardami, których oczekujemy od każdego polskiego parlamentarzysty".

Romanowski straci poselskie przywileje? Gawkowski: Skończyło się rumakowanie

Do kwestii wypłacania pieniędzy posłowi Romanowskiemu przez Kancelarię Sejmu odniósł się także we wtorek w rozmowie z Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.



- Skończył się czas rumakowania i pobierania publicznej kasy dla pana Romanowskiego. Bardzo dobra decyzja marszałka Hołowni. Nie może być tak, że ktoś się wstydzi swojego państwa, ucieka za granicę, nie chce odpowiadać przed prokuratorem i sędzią i jeszcze miałby za to dostawać pieniądze - wskazał polityk.

Jednocześnie przekazał, że ma nadzieję, iż casus Romanowskiego będzie "nauczką dla innych posłów PiS, żeby z Polski nie uciekali, jak grozi im jakaś kara, bo za tym idą też konsekwencje w postaci ich wynagrodzenia".



Pytany o to, czy problemem nie są ciągle środki na utrzymanie biura poselskiego, Gawkowski uspokoił, że tych pieniędzy "nie można w żaden sposób prywatnie wykorzystywać". - Najważniejsze, żeby nie dostawał diety ani nie dostawał uposażenia. Pieniądze na biuro poselskie rozlicza się co do złotówki i tam pan Romanowski żadnego przekrętu nie zrobi - zapewnił wicepremier.