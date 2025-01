Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla północnych części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości do 65 km/h, w porywach do 95 km/h, a także możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 2.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy północnej i centralnej Polski: objęto nim tereny woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także większość obszaru woj. wielkopolskiego i północną część woj. łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Jutro (03.01) prognozowany jest silny wiatr, w porywach do 75 km/h, na Wybrzeżu w porywach do 95 km/h.



Prognozuje się tam wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h i możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do końca piątkowego wieczoru.

Dziś burze są możliwe miejscami w całej Polsce.



Rozwój głębokiej konwekcji może intensyfikować występujące porywy wiatru, które mogą osiągać do 75 km/h, na Pomorzu do 85 km/h, a na wybrzeżu nawet do 95 km/h.



Przy przelotnych opadach śniegu możliwe są zawieje śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW. Oblodzenia niemal w całej Polsce

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy zaś większości kraju. Nie objęto nim tylko terenów zachodniej Polski. Na pozostałym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna będzie się wahać od minus 4 st. do minus 1 st. Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie od minus 5 st. do minus 2 st. Celsjusza. Alert obowiązuje do piątku do godz. 10.

Alert RCB. "Nie parkuj pod drzewami"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem w pasie Pomorza.

"Uwaga! Dziś i jutro prognozowany bardzo silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" otrzymali mieszkańcy powiatów gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i Koszalin w woj. zachodniopomorskim i lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego i Słupsk w woj. pomorskim" - podano.

GDDKiA w związku z występującymi w Polsce warunkami atmosferycznymi zbadało sytuację na drogach. Według informacji z godz. 7 w piątek, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach w ciągu ostatniej doby pracowało 1360 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.