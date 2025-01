Coraz liczniejsze ataki Ukrainy na Morzu Czarnym utrudniają Rosji kontrolę nad okupowanym Krymem - wynika z analizy Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Jak dodano, Kreml nie jest w stanie zapewnić trwałej logistyki w tym rejonie m. in. w zakresie dostaw paliw. Ostatnio ukraińskie drony morskie zniszczyły dwa rosyjskie śmigłowce Mi-8 na Morzu Czarnym.

"W wyniku udanej operacji wywiadu wojskowego Ukrainy na Morzu Czarnym, w pobliżu tymczasowo okupowanego Krymu, jednostka specjalna 'Group 13' zniszczyła 31 grudnia dwa rosyjskie śmigłowce Mi-8 za pomocą pocisków rakietowych zainstalowanych na dronach morskich Magura V5" - przekazał ukraiński wywiad

"Wstępne doniesienia wskazują na to, że załogi tych wrogich śmigłowców również zostały zlikwidowane. Kolejny rosyjski śmigłowiec został trafiony (pociskiem) i zdołał wylądować, choć został zestrzelony" - dodano w komunikacie.

Rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej kapitan Dmytro Pletenczuk zakwestionował rosyjskie doniesienia, że śmigłowce miały na pokładzie tylko ośmiu członków załogi. Dodał, że utrata wysoko wykwalifikowanych załóg śmigłowców jest dla Rosji znacząca.



Pletenczuk zauważył również, że ukraińskie ataki na okupowany Krym pozbawiły rosyjskie wojska trwałej logistyki w tym rejonie, m.in. poprzez uszkodzenie linii kolejowej na moście w Cieśninie Kerczeńskiej oraz promów przewożących wagony kolejowe i cysterny z paliwem.

Wojna w Ukrainie. "Ukraina utrudnia kontrolę Rosji nad okupowanym Krymem"

Jednocześnie rosyjskie źródła internetowe przekazały, że okręty wojenne Federacji Rosyjskiej próbują ukrywać się przed ukraińskimi atakami morskimi w zatokach i portach.

Według analizy ekspertów z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że zwiększone zdolności ofensywne Ukrainy na Morzu Czarnym mogą zagrozić kontroli Rosji nad okupowanym Krymem.

Dodano, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dał do zrozumienia, że Ukraina zwiększy liczbę ataków dronów i pocisków rakietowych na Rosję w 2025 r. w ramach wysiłków zmierzających do zmuszenia agresora do zaakceptowania ukraińskich żądań w przyszłych negocjacjach.