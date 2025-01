Paraliż lotnisk w Niemczech. Doszło do poważnej awarii

Na wszystkich portal lotniczych w Niemczech przestały prawidłowo funkcjonować komputerowe systemy, z których korzysta policja. Rzecznik mundurowej formacji tłumaczy, iż wszystkie czynności trzeba wykonywać manualnie, a to sprawie, że na lotniskach tworzą się spore kolejki. Jak natomiast mówi szef niemieckiego Związku Zawodowego Policjantów, sytuacja zagraża "całemu systemowi Schengen".

W piątek przestały funkcjonować systemy komputerowe obsługiwane przez niemiecką policję federalną na lotniskach w całym kraju. W rozmowie z "Bildem" do sprawy odniósł się rzecznik służb odpowiedzialnych za przesiadkowy hub we Frankfurcie nad Menem. - Nasi koledzy muszą wykonywać ręcznie wiele rzeczy, które wcześniej robił system - wyjaśnił.

Media z RFN wskazują, że nieoczekiwane zakłócenia, których przyczyna nie została jeszcze ustalona, utrudniają procedury związanych z kontrolą osób wlatujących do Niemiec. Doprowadziło to do powstania długich kolejek w portach w Kolonii, Dortmundzie i Düsseldorfie. Drobne opóźnienia odnotowywane są również na lotnisku w Monachium.

Niemcy. Poważna awaria na wszystkich lotniskach. "To była kwestia czasu"

Z kolei rzecznik portu w Berlinie przekazał agencji Reutera, że na dłuższy czas oczekiwania powinni przygotować się przede wszystkim pasażerowie podróżujący spoza strefy Schengen. Przedstawiciel frankfurckiego lotniska przekazał natomiast, że operacje lotniskowe przeprowadzane są bez opóźnień. Na żadnym z lotnisk nie zdecydowano się też na wprowadzenie zakazu wlotów i wylotów.

- To była tylko kwestia czasu, zanim wydarzy się coś takiego, jak dzisiaj (w piątek - red.). Stanowi to obecnie zagrożenie dla całego europejskiego systemu Schengen - przekazał w rozmowie z "Bildem" przewodniczący Federalnego Związku Zawodowego Policjantów, Heiko Teggatz.

Rozmówca gazety dodał, że od trzech lat brakuje pieniędzy na modernizację infrastruktury informatycznej. Wskazał, że jego związek bezskutecznie apelował o reakcję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. - Pani Nancy Faeser (szefowa resortu - red.) przez cały czas konsekwentnie to ignorowała - przekazał.