Zaginiona w 1972 roku Sheila Fox zniknęła z rodzinnego domu mając zaledwie 16 lat. Media podają, że zakładano, iż wdała się w romans ze starszym mężczyzną i postanowiła wyprowadzić się, nikogo o tym nie informując. Jej poszukiwania przez ponad pięć dekad nie przynosiły przełomu.

Wielka Brytania: Zaginiona nastolatka odnaleziona po ponad 50 latach

Nagły zwrot w sprawie nastąpił dopiero w zeszłym tygodniu, kiedy to policja upubliczniła zdjęcie Fox. Odnaleziona fotografia, na której uwieczniono nastoletnią Sheilę, opublikowana została na stronie internetowej mundurowych oraz w ich mediach społecznościowych.



W ciągu kilku godzin od apelu zgłosili się informatorzy, których wskazówki pomogły zlokalizować 68-letnią dziś Brytyjkę. Kobieta zamieszkała w innej części kraju.



- Cieszymy się, że możemy ogłosić zakończenie jednego z najdłużej prowadzonych przez West Midlands Police dochodzeń w sprawie zaginionych osób - przekazał rzecznik lokalnej policji, dodając, że Sheila jest bezpieczna i ma się dobrze.

Cytowana przez "The Independent" detektyw Jenna Shaw przyznała natomiast, że wszyscy są "absolutnie zachwyceni, że znaleźli Sheilę po ponad pięciu dekadach".



Detektyw Shaw podkreśliła również wkład detektywa Shauna Reeve'a, który wniósł duży wkład w rozwiązanie sprawy. - Każda zaginiona osoba ma swoją historię, a ich rodziny i przyjaciele zasługują na to, by wiedzieć, co się z nimi stało - dodała.