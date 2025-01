"Nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz o incydencie z pijanym żołnierzem, który strzelał do samochodu w Mielniku. Szef MON zapowiedział, że mężczyzna zostanie niezwłocznie wydalony ze służby.

"Żołnierz strzelający do samochodu w miejscowości Mielnik poniesie odpowiedzialność karną oraz zostanie natychmiast wydalony ze służby" - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zachowanie mężczyzny, który ostrzelał samochód, w którym znajdowała się 13-letnia dziewczynka, minister obrony narodowej określił mianem "bandyckiego".

Żołnierz strzelający do samochodu w m. Mielnik poniesie odpowiedzialność karną oraz zostanie natychmiast wydalony ze służby. Nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 2, 2025

Incydent z udziałem pijanego żołnierza. Wojskowy usłyszał zarzuty

Wcześniej Polsat News potwierdził, że w czwartek po południu 25-letni żołnierz, który od grudnia ubiegłego roku służył na granicy polsko-białoruskiej, usłyszał cztery zarzuty.

Chodzi o usiłowanie zabójstwa, kierowanie gróźb karalnych, przekroczenie uprawnień oraz wprawienie się w stan nietrzeźwości podczas służby (przestępstwo z części wojskowej Kodeksu karnego).

ZOBACZ: Pijany żołnierz strzelał na Podlasiu. Są zarzuty dla 24-latka

Mężczyzna tylko częściowo przyznał się do winy, mówiąc, że wypił pół litra wódki i nie chciał zabić. Prokuratura zamierza wnioskować do sądu o jego aresztowanie. Śledztwo prowadzi dział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, formalnie podlegający Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Mielnik. Wojskowy ostrzelał samochód cywilny, w aucie było dziecko

Do zdarzenia doszło w środę. Jak ustaliło nieoficjalnie Polsat News, oddając strzały w powietrze żołnierz doprowadził do zatrzymania Volkswagena Golfa, którym jechał ojciec z 13-letnia córką. Pojazd zatrzymał się, a nastolatka uciekła, zaś jej ojciec ruszył z impetem w drogę. Żołnierz zaczął wówczas celować w samochód, przestrzeliwując siedzenie. To cud, że nikomu nic się nie stało.

Po tym zdarzeniu wojskowy został zatrzymany przez innych żołnierzy w pobliskim lesie, gdzie próbował się ukryć.

Mężczyzna miał zabrać z jednostki kilka magazynków z nabojami do karabinu GROT. Po drodze wykorzystał prawie cały arsenał.

ZOBACZ: Tragedia w armii. 20-letni terytorials nie żyje

Reporter Polsat News Przemysław Sławiński dowiedział się w prokuraturze, że mężczyzna zdołał wystrzelać co najmniej 65 nabojów.

Żołnierz służył w wojsku od kwietnia 2024 r. W ramach operacji "Bezpieczne Podlasie" przebywał na co dzień w okolicach Mielnika. Obozowisko opuścił wczoraj krótko po godzinie 15, mając w organizmie ok. 2 promili alkoholu.