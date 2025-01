Do sieci trafiło nagranie z Łodzi, na którym widać mężczyznę strzelającego fajerwerkami w ludzi. Sprawę bada policja, która szuka sprawcy niebezpiecznego incydentu. - Jeśli potwierdzi się, że było to celowe działanie mężczyzny, możemy rozpatrywać tę sytuację dwojako - mówi w rozmowie z Polsat News asp. Kamila Sowińska.

Sprawę wyjaśnia łódzka policja, która szuka sprawcy zdarzenia. Jak przekazała reporterka Polsat News Nela Krysztofowicz, incydent ujrzał światło dzienne, gdy jeden z mieszkańców ul. Włókienniczej opublikował w sieci krótki film.

Na nagraniu widać, jak nieznany mężczyzna odpala fajerwerki, prawdopodobnie goniąc przy tym kilka osób i celując sztucznymi ogniami w przynajmniej dwie z nich.

Wszystko wskazuje na to, że osobom tym nic się nie stało, a zgłoszenia o incydencie nie otrzymało ani pogotowie ratunkowe, ani żaden z komisariatów policji w Łodzi, która i tak postanowiła zainteresować się sprawą.

Łódź. Chodził i strzelał fajerwerkami w ludzi. Policja szuka sprawcy

- W sytuacji kiedy potwierdzi się, że było to celowe działanie mężczyzny, możemy rozpatrywać tę sytuację dwojako: jako narażenie na niebezpieczeństwo innej osoby, czyli przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech oraz uszkodzenie ciała od stopnia lekkiego aż po ciężkie, jak uszczerbek na zdrowiu np. pozbawienie wzroku lub słuchu. Za takie przestępstwo grozi z kolei kara pozbawienia wolności nawet do lat 20 - wyjaśnia w rozmowie z Polsat News asp. Kamila Sowińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Policja bierze w tym wypadku pod uwagę dwie hipotezy. Jedną z nich jest nierozsądna zabawa w Sylwestra w grupie znajomych, którzy wspólnie spędzali tę noc.

Druga hipoteza zakłada, że był to człowiek, który w taki sposób atakował ludzi wracających z Sylwestra na ulicy Włókienniczej. Jak podkreślają łódzcy mundurowi, niezależnie od intencji mężczyzny, działania te były nierozsądne i mogły skończyć się tragicznie.

nn / Polsatnews.pl