Do zdarzenia doszło w środę rano na Bourbon Street w popularnej turystycznej dzielnicy. Świadkowie, z którymi rozmawiały media, przekazali, że pojazd z dużą prędkością wjechał w ludzi, po czym jego kierowca wysiadł i wycelował w tłum z broni. Policja odpowiedziała ogniem.

Nowy Orlean. Samochód wjechał w tłum ludzi

Z doniesień władz miasta wynika, iż do szpitali przetransportowano do tej pory 30 osób. Z kolei co najmniej 10 uznano za zmarłe.

– Wstępne raporty wskazują, że samochód mógł wjechać w grupę ludzi. Nieznane są obrażenia, ale zgłoszono ofiary śmiertelne – przekazał rzecznik nowoorleańskiego departamentu policji.

Na miejscu trwa akcja służb. Te poprosiły obecnych na miejscu zdarzenia ludzi o schowanie telefonów i opuszczenie okolicy tak szybko, jak to możliwe.

Jak wyjaśnia CNN, do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin przed planowanym meczem Sugar Bowl.