Do zdarzenia doszło kilka minut po północy w Rumi (pow. wejherowski ) przy ul. Sobieskiego. Kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego, który znajdował się na ulicy w niedozwolonym miejscu. Mimo podjętej reanimacji życia 25-latka nie udało się uratować.

Rumia. Śmiertelne potrącenie

Kierowca, który się tego dopuścił nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Policja przeprowadziła na miejscu szczegółowe oględziny oraz ustalali okoliczności związanie z przebiegiem wypadku. Nie udało się jednak namierzyć sprawcy.

W okolicy jest monitoring. Obecnie funkcjonariusze zajmują się zabezpieczeniem zapisu z kamer, ale poszukują także świadków zdarzenia. W mediach społecznościowych zaapelowali o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji.

"Prosimy bezpośrednich świadków oraz uczestników zdarzenia o pilne zgłoszenie się do najbliższej jednostki Policji. Można zgłaszać się do dowolnej jednostki Policji, bądź bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie lub do Komisariatu Policji w Rumi" - apeluje policja pomorska.

Sylwester na drogach. Policja o spokojnym sylwestrze

Jak przekazuje policja, w tym roku sylwester był wyjątkowo spokojny, chociaż nie obyło się bez poważnych interwencji. Policja była wzywana 14862 razy. Zatrzymano 378 osób na gorącym uczynku i 277 wcześniej poszukiwanych.

Policjantom udało się zatrzymać 181 kierowców jadących po alkoholu. Doszło do 36 wypadków drogowych, w których rannych zginęły trzy osoby, a 34 zostało rannych.

- Dyżurny, z którym rozmawiałem rano powiedział, że nie pamięta, kiedy noc sylwestrowa była tak spokojna. Nie było poważniejszych zdarzeń. Jeszcze przed wczorajszym wieczorem doszło jedynie do dwóch wypadków, poszkodowane w nich osoby zostało lekko ranne - powiedział w środę rano asp. Michał Tomanek z zespołu prasowego śląskiej policji.

