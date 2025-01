Poseł Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś minister Łukasz Schreiber tuż przed Nowym Rokiem opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Weroniką Reiter. Zasugerował tym samym, iż jest to jego nowa partnerka, z którą związał się po burzliwym rozstaniu z żoną Marianną Schreiber. Ta natomiast również podzieliła się osobistą fotografią - sylwestra spędzała z synem europosła PiS.

We wtorek wieczorem w sieci były minister w rządzie PiS Łukasz Schreiber opublikował wpis, w którym obecny poseł złożył internautom życzenia noworoczne. Polityk dołączył dwie fotografie, na których zobaczyć można go w towarzystwie tajemniczej blondynki. "Magicznie" - napisał, dodając emotikonkę z serduszkiem.

Łukasz Schreiber odnalazł nową miłość? Tajemnicza blondynka u boku posła

Schreiber oznaczył profil na Instagramie należący do kobiety, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, że chodzi o Weronikę Reiter. Nie wiadomo, czym zajmuje się na co dzień, ani w jakich okolicznościach poznała Łukasza Schreibera. Kobieta opublikowała również na swoim profilu dwa zdjęcia z politykiem, które podpisała wymownie: "To będzie piękny rok! Łukasz Schreiber, Ty wiesz!"

Choć ani poseł PiS, ani Weronika Reiter nie potwierdzili, że są w związku, internauci już teraz życzą im wszystkiego najlepszego. "I chłop wreszcie uśmiechnięty", "Taki pan szczęśliwy", "Piękna para" - czytamy w komentarzach.

Marianna Schreiber świętuje z synem Ryszarda Czarneckiego

Z doniesień mediów wynika, że Łukasz Schreiber rozstał się z żoną. Miało to miejsce wkrótce po tym, jak Marianna Schreiber zaangażowała się w walki typu freak fight i rozpoczęła intensywną aktywność w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Marianna Schreiber zaatakowała aktywistów Ostatniego Pokolenia. Użyła gaśnicy

Celebrytka spotyka się obecnie z synem byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego - Przemysławem Czarneckim. Tuż po publikacji zdjęć Łukasza Schreibera, zamieściła na swoim profilu zdjęcie z nowym partnerem i również złożyła internautom noworoczne życzenia. "Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka życzy Wam razem z Przemysławem Czarneckim wspaniałego i udanego 2025 roku" - napisała.