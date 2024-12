Rozpoczęło się wielkie odliczanie do północy. Sylwestrową noc zazwyczaj uwieńczały pokazy fajerwerków, jednak w tym roku w Toruniu będzie miał miejsce jeszcze bardziej niezwykły pokaz.



- Pomysłem było to, żeby właśnie nie używać fajerwerków. Przy dronach nie ma tego hałasu, więc wszystkie osoby ze zwierzętami, psami i kotami, które się w tego Sylwestra boją będą mogły "spać w spokoju", to też mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale moim zdaniem ogromną przewagą pokazu dronów jest to, że one mogą przekazać historię - powiedział Krzysztof Janowski z firmy Astranate, która odpowiada za pokaz dronowy, który odbędzie się o północy czym przywita nowy 2025 rok.



- Dzięki dronom możemy pokazać na niebie różne słowa, treści, logotypy, figury, najróżniejsze rzeczy, które w połączeniu z muzyką czy lektorem mogą opowiedzieć historię - dodał Janowski w rozmowie z Polsat News.

Niezwykły pokaz w sylwestrową noc. Prawie 200 dronów na niebie nad Toruniem

Niezwykły pokaz dornów na niebie będzie wyjątkową częścią Sylwestrowej Mocy Przebojów. Do widowiskowego spektaklu wykorzystane zostanie niemal 200 dronów, obsługiwanych przez dwójkę pilotów.

Niewielka liczba operatorów na miejscu możliwa jest dzięki wcześniejszemu przygotowaniu - zaprogramowaniu i zsynchronizowaniu maszyn.

Do przygotowania takiego show potrzebne są co najmniej dwa miesiące, ponieważ niezbędne jest uzyskanie koniecznych zgód prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo.



Chociaż pokaz jest nieco uzależniony od pogody, to zepsuć go mogłyby jedynie wichury czy silne deszcze. Tegoroczny sylwester w Toruniu zapowiada się jednak pogodny, a prognozy synoptyków są "obiecujące".

WIDEO: Pokaz dronów w sylwestrową noc

Spektakularne widowisko ma także przewagę nad fajerwerkami, bo jak przypomina członek Astranate dronowe pokazy są dla wszystkich. - Jest to show dla ludzi w każdym wieku i starsi, i młodsi mogą się połączyć i zobaczyć taki pokaz. To po prostu fajne - mówił.

Sylwester z Polsatem. Kto wystąpi na scenie?

Sylwester Polsatu będzie rozbrzmiewać w rytm najpopularniejszej polskiej muzyki. Sylwestrowa Moc Przebojów to koncert, podczas którego wystąpią: Anna Wyszkoni, Boys, Bum Bum Orkestar, Dawid Kwiatkowski, Doda, Enej, Golec uOrkiestra, Grzegorz Hyży, Julia Żugaj, Karol Kolorek, Kayah, Kombii, Lady Pank, Maryla Rodowicz, Natalia Nykiel, Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Skolim, Smolasty, Sławek Uniatowski, Vix.N i Zenon Martyniuk.

Występy rozpoczną się 31 grudnia o godzinie 20:00. Wyjątkowego sylwestra poprowadzą trzy pary - Paulina Sykut-Jeżyna z Aleksandrem Sikorą, Ilona Krawczyńska z Maćkiem Rockiem i Julia Żugaj z Adamem Zdrójkowskim.