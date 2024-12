W nowym roku wzrośnie płaca minimalna. Decyzją rządzących minimalna kwota miesięcznej pensji, która aktualnie wynosi 4.300,00 zł zostanie zwiększona do 4.666,00 zł. Ale to nie jedyne zmiany. W 2025 roku na podwyżki mogą liczyć również politycy.

Podwyżki dla polityków. Ponad tysiąc złotych więcej

Bazowe miesięczne wynagrodzenie Andrzeja Dudy wzrośnie o 1 252 zł i będzie on zarabiał 26 304 zł. Donald Tusk otrzyma podwyżkę w kwocie 1 025 zł, co miesięcznie daje 21 567 zł. Na takie samo wynagrodzenie może liczyć marszałek sejmu oraz senatu. Z kolei pensja ministrów wzrośnie o 890 zł, dlatego miesięcznie będą otrzymywać 18 676 zł.

ZOBACZ: Radosław Sikorski pokazał, ile zarabia. "Miło, że rząd dostaje 5 proc. podwyżki"

Zwiększy się również podstawowe wynagrodzenie dla posłów i senatorów. Do tej pory dostawali oni 12 826 zł, a w 2025 roku będą otrzymywać o 641 zł więcej. Zmiany dotyczą także diet poselskich, które wzrosną mniej więcej o 200 zł.

W poniedziałek Radosław Sikorski opublikował na swoim profilu na portalu X dane o wynagrodzeniu, które otrzymał w grudniu jako szef MSZ. Do wpisu załączył screen z aplikacji bankowej z informacjami o przelewie, gdzie jest widoczna kwota 9 892,24 zł. "Miło, że rząd dostaje 5 proc. podwyżki. Dobrze, że wzrasta też płaca minimalna" - skomentował szef MSZ.

Sikorski publikuje swoje zarobki

Odnosząc się do komentarzy pod wpisem, Sikorski dodał, że "nie otrzymuje z MSZ kilometrówek, premii ani dodatków". "Nie mam też mieszkania służbowego ani diet poselskich, bo nie jestem parlamentarzystą" - dodał.

Wskazał, że jedynym dodatkowym źródłem jego dochodów z MSZ są diety za wyjazdy zagraniczne, wynoszące ok. 45 euro za dzień pobytu za granicą. Warto również dodać, że opublikowane przez niego wynagrodzenie jest niższe, ponieważ Sikorski przekroczył drugi próg podatkowy. Wraz z początkiem nowego roku będzie dostawał 18 676 zł.

ZOBACZ: Dostali upragnione podwyżki, lecz pojawił się inny problem. "Tak działa system podatkowy"

Co o takich podwyżkach sądzą mieszkańcy Warszawy? - Normalny człowiek czy emeryt musi żyć z tego co ma, więc wydaje mi się, że jest to bardzo niesprawiedliwe ze względu na to, że ludzie pracują, a oni co robią? - stwierdziła jedna z seniorek w rozmowie w Polsat News. Inny warszawiak przyznał, że jego zdaniem to słuszna decyzja. - Dobrze, że dostaną podwyżki, ale nie powinni zapominać o pozostałych - powiedział.

- Moim zdaniem za dużo zarabiają. Każdy powinien mieć co roku podwyżkę i oni też, ale ogólnie ich zarobki powinny być niższe - dodał inny mieszkaniec stolicy.