Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Wyrobiec złożył rezygnację ze stanowiska na ręce premiera Donalda Tuska - poinformował we wtorek resort.

Wiceminister kultury podał się do dymisji

Jak podało MKiDN, w związku z rezygnacją Wyrobca ze stanowiska "nadzór nad departamentami, które koordynował, przejmie minister Hanna Wróblewska".

ZOBACZ: Dymisja Dariusza Wieczorka. Minister zabrał głos

Andrzej Wyrobiec urodził się w 1964 r. w Chrzanowie. Jest absolwentem Historii i Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

W latach 1989-94 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury "Pod Jaszczurami" i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie. Do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą, był wspólnikiem, prokurentem i członkiem zarządu w agencji reklamowej.

Kim jest Andrzej Wyrobiec?

Wyrobiec zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2002-2006), a w okresie 2007–2009 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej MPL Kraków - Balice Sp. z o.o. W latach 2005–2014 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był członkiem Unii Wolności, od 2001 r. Platformy Obywatelskiej.

Był zastępcą skarbnika (2006-2009), a potem skarbnikiem PO (2009-2010) oraz pełnomocnikiem finansowym wszystkich komitetów wyborczych PO. W 2010 r. został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od 2010 do 2013 r. był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

ZOBACZ: Dymisja w rządzie. Odchodzi wiceminister Jacek Bartmiński

Od 2014 do 2015 r. Wyrobiec pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. pracował jako pełnomocnik dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie. W 2020 r. został dyrektorem Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

W grudniu 2023 r. został ponownie powołany na stanowisko wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego.