Jak co roku Google Polska udostępniło listę fraz oraz haseł, które były najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę przez Polaków. W zestawieniu pojawiły się m.in: "Wybory w USA", "Budda" czy "Igrzyska Olimpijskie". Do pierwszej dziesiątki najczęściej wyszukiwanych haseł załapała się także m.in. "Julia Szeremeta" czy "Jerzy Stuhr".

W 2024 roku największą popularnością w polskim internecie cieszył się sport. Bowiem hasło "Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024" było najczęściej wyszukiwane przez Polaków. Na drugim miejscu znalazła się fraza "wybory w USA", a podium zamyka pseudonim aresztowanego youtubera - "Budda".

Czego Polacy szukali w Google najczęściej?

W pierwszej dziesiątce najczęściej wyszukiwanych fraz, wydarzeń czy osób znalazły się również następujące hasła:

TV Republika

Wybory samorządowe 2024

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Igrzyska Olimpijskie

Jerzy Stuhr

Liam Payne

Julia Szeremeta

Wielu Polaków wykorzystywało wyszukiwarkę Google, aby zrozumieć pewne pojęcia oraz bieżącą sytuację polityczną. Wśród najbardziej popularnych słów w 2024 roku, które były wpisywane po haśle "co to jest...?" znalazły się:

arkusz BFG

azbest

hemoglobina

aglety

bombajka

Zielony Ład

zucchiolo

triola

loden

fentanyl

Popularnością cieszyły się m.in. słowa, które zostały nominowane do finału konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku, bowiem w wyszukiwaniu znaczenia haseł w pierwszej dziesiątce znalazły się aż trzy z nich: azbest, sigma oraz womp womp. A najczęściej było wyszukiwane "co to znaczy CPK?" oraz "co to znaczy akustyczny?".

W minionym roku Polacy dwukrotnie poszli do urn, w czasie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Te wydarzenia również przyciągnęły uwagę internautów. Wyszukiwali oni m.in. porady "jak głosować w wyborach europejskich w Polsce", "jak głosować w wyborach samorządowych" "jak zmienić miejsce głosowanie" czy "jak zastrzec numer PESEL".

Ponadto społeczeństwo zastanawiało się "czy będzie wojna", "czy Austria została usunięta z Euro 2024" oraz "czy w Wielką Sobotę jest post". Wśród najczęściej wpisywanych pytań było również m.in. to "czy Izrael jest w NATO" oraz "czy Budda wyszedł z aresztu".

Z kolei najczęściej wyszukiwane hasła w Google na całym świecie to:

Copa America

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024

Mistrzostwa świata w krykiecie mężczyzn Twenty20

Mecz Indie - Anglia

Liam Payne

Donald Trump

Mecz Indie - Bangladesz

iPhone 16

Igrzyska Olimpijskie

Księżna Kate