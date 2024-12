Do późnych godzin nocnych trwać będzie dogaszanie pożaru, który wybuchł w zakładzie mięsnym w Starych Kobiałkach nieopodal Łukowa (woj. lubelskie). Ogień strawił dach budynku produkcyjnego. Do akcji zadysponowano 17 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji, by ktoś został ranny.