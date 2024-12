Pan Andrzej nie ma kontaktu z dziećmi, ponieważ była żona mu na to nie pozwala. Kobieta twierdzi, że co prawda pan Andrzej nie jest biologicznym ojcem jej dzieci, jednak alimenty im się należą, bo tak każe prawo. Przemysław Talkowski z zespołem i ekspertami zapraszają na kolejny odcinek programu "Państwo w Państwie" emitowany w niedzielę 29 grudnia o godz. 19:30 w Polsacie.

Gdy pan Andrzej się żenił, jego wybranka wiedziała, że jest on bezpłodny. Był przekonany, że kobieta pogodziła się z myślą, iż być może nigdy nie będą mieli dzieci.

Wszystko uległo zmianie, gdy nasz bohater otrzymał telefon od żony z informacją, że jest w ciąży.

Nie jest ojcem, ale musi płacić alimenty

- Ona mnie zdradziła. Byłem strasznie rozgoryczony, wściekły. Ja się z tym do końca nie pogodziłem. Bardzo długo z tym walczyłem, ale jak się dziecko urodziło, pokochałem je jak najbardziej. To jest małe dziecko, to nie sposób nie pokochać - wyznaje pan Andrzej.

Trzy lata później historia się powtórzyła. Pan Andrzej ponownie dowiedział się, że jego żona jest w ciąży z innym mężczyzną. Tym razem, w wyniku drugiej ciąży urodziły się bliźnięta.

ZOBACZ: Boi się wychodzić z domu. Przestępcy czyhają na jego życie

Dla pana Andrzeja to był cios, po którym ciężko było mu się pozbierać. W naszym programie wyznał, że gdy drugi raz dowiedział się o ciąży, miał próbę samobójczą. Mężczyzna przez miesiąc leżał w szpitalu.

To jednak nie był koniec jego problemów. Po wyjściu ze szpitala pan Andrzej dowiedział się, że jego żona, w trakcie jego pobytu w szpitalu, wniosła pozew o rozwód. Dodatkowo zażądała od niego 2000 złotych alimentów na rzecz dzieci.

Z tego powodu pan Andrzej był zmuszony złożyć sprawę do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Jednak w tej sprawie zapadła niekorzystna dla niego decyzja.

Płaci alimenty na obce dzieci. Matka nie chce wskazać ich ojców

- Prokurator doszedł do wniosku, że ze względu na dobro małoletnich dzieci, w tej sytuacji, w której nie można było ustalić biologicznego ojca, uznał, że wniesienie powództwa (o zaprzeczenie ojcostwa - red.) było niezasadne - tłumaczy Patryk Wegner z Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Aby złożyć wniosek do sądu o zaprzeczenie ojcostwa musiałby zostać spełniony jeden warunek. Jest nim wskazanie biologicznego ojca bądź ojców dzieci. Jednak ich matka nie jest w stanie tego zrobić, tłumacząc, że ich po prostu nie zna.

ZOBACZ: Zwróciła się do miasta o odszkodowanie. Dostała dwa miliony kary

Gdyby tego było mało, Pan Andrzej w 2018 roku otrzymał w ramach darowizny siedem działek budowlanych. Aby ratować swoje małżeństwo przepisał grunty na współwłasność małżonki. Dodatkowo, gdy trzy działki pana Andrzeja zostały sprzedane, przekazał żonie całą kwotę ze sprzedaży. Tuż po otrzymaniu pieniędzy, kobieta podjęła decyzję o zakończeniu związku.

Dlaczego Pan Andrzej musi płacić alimenty na dzieci, skoro nie jest ich biologicznym ojcem? Jak naprawić sytuację, w której się znalazł? Na te oraz inne pytania udzieli odpowiedzi zespół ekspertów w programie "Państwo w państwie".

WIDEO: Romanowski: Oczekuję jednej rzeczy jako polski obywatel Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsatnews.pl / Polsat News