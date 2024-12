Rosyjski tankowiec Eagle S podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla energetycznego w Morzu Bałtyckim był wcześniej wyposażony w sprzęt do szpiegowania sił NATO - twierdzą brytyjskie media. Źródła podają, że tankowiec miał zrzucić do kanału La Manche "urządzenia przypominające czujniki". Co więcej, aparatura szpiegowska miała zostać umieszczona na jeszcze jednym statku.