Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) przekazała w oświadczeniu, że Magnus Carlsen "naruszył dress code, nosząc jeansy, które są wyraźnie zabronione przez wieloletnie przepisy".



Zanim doszło jednak do sensacyjnej rezygnacji, Norweg został upomniany przez sędziego i obarczony karą w wysokości 200 dolarów. W rezultacie nie uwzględniono go w dziewiątej rundzie rozgrywek w szachach szybkich. Zawodnik wydaje się jednak niespecjalnie tym przejmować.

Założył jeansy i złamał zasady. Magnus Carlsen rezygnuje

Komentując swoje wycofanie się z turnieju w Nowym Jorku, Carlsen przekazał serwisowi "Take Take Take", że "jest za stary, żeby się tym zbytnio przejmować".



- Jeśli tego chcą, pojadę gdzieś, gdzie pogoda jest lepsza niż w Nowym Jorku. Jeśli chcą teraz zaostrzyć dress code, to ich sprawa. Ja odpadam i j… ich - stwierdził.

Media zwracają jednak uwagę na moment, w którym doszło do rezygnacji, a mianowicie sytuację, w której aktualny mistrz świata w szachach szybkich i błyskawicznych miał na swoim koncie kilka remisów i porażkę z niżej notowanymi zawodnikami. "El Pais" wprost zasugerował nawet, że do wycofania się Norwega nie doszłoby, gdyby miał silniejszą pozycję.

Mistrzostwa świata w szachach szybkich. Polak w gronie liderów

W komunikacie FIDE podkreślono, że tego samego dnia za sportowe obuwie ukarano Rosjanina Jana Niepomniaszczina, który następnie dostosował się do przepisów i kontynuował grę.



Carlsen natomiast zamieścił na portalu X ostentacyjne zdjęcie w dżinsach, które podpisał "OOTD" (ang. outfit of the day, czyli strój dnia).

Poza turniejem w szachach szybkich, Norweg nie weźmie też udziału w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju szachów błyskawicznych.

Jeśli chodzi o najlepszego Polaka, Jana Krzysztofa Dudę, ten po dziewięciu rundach ma na swoim koncie siedem punktów i jest w gronie czterech liderów.

Polski szachista nie przegrał jeszcze ani jednej partii, wygrywając pięć i czterokrotnie remisując. O tytuł walczy m.in. z Rosjanami Wołodarem Murzinem oraz Aleksandrem Griszczukiem i Hindusem Arjunem Erigaisim.