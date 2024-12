W zeszłym roku "Sylwestrowa Moc Przebojów" przyciągnęła aż 4,2 miliona widzów przed telewizorami, a 60 tys. osób cieszyło się niezapomnianą zabawą na żywo. Wydarzenie było jedną z najlepszych imprez sylwestrowych. Tegoroczna edycja zapowiada się równie spektakularnie! Line-up oraz organizacja stoją na najwyższym poziomie.

Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, które porwą publiczność do zabawy. Wśród artystów zobaczymy m.in.:

Dawida Kwiatkowskiego,

Kayah,

Zenka Martyniuka,

Dodę,

Golec uOrkiestra,

Zespół Boys,

Marylę Rodowicz,

Zakopower,

Julię Żugaj,

Enej,

Roxie Węgiel,

Bum Bum Orkestar,

Oskara Cymsa,

Grzegorza Skawińskiego z zespołem Kombii,

Lady Pank.

ZOBACZ: Sylwestrowa Moc Przebojów: Kto prowadzi koncert Polsatu?

To będzie prawdziwa uczta muzyczna. Niezależnie od tego, czy ktoś preferuje ponadczasowe przeboje sprzed lat, czy nowoczesne brzmienia, ta noc z pewnością zaoferuje wszystko, co niezbędne, by zabawa była niezapomniana. Toruń czeka na tych, którzy pragną spędzić Sylwestra w niepowtarzalnej atmosferze.

Gospodarze Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024

"Sylwestrową Moc Przebojów" poprowadzi w tym roku aż trójka wyjątkowych duetów:

Paulina Sykut-Jeżyna i Aleksander Sikora , którzy po raz kolejny udowodnią, że świetnie czują się na scenie,

Ilona Krawczyńska i Maciej Rock , którzy poprowadzą koncert po raz pierwszy razem, łącząc profesjonalizm ze wspaniałą atmosferą,

Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski, którzy, jako debiutanci w roli prowadzących, wprowadzą widzów w unikalną "domówkę", łącząc się na żywo z publicznością.

ZOBACZ: Krzysztof Ibisz i tradycyjne rodzinne śpiewanie kolęd

Gospodarze wydarzenia nie tylko poprowadzą koncerty, ale także zadbają o stworzenie atmosfery, która wprowadzi widzów w magię sylwestrowej nocy. To w gronie wyjątkowych artystów, prowadzących oraz publiczności na toruńskim rynku powitamy wspólnie 2025 rok.

Nie zabraknie również gości specjalnych

Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" pojawią się również wyjątkowi goście. Wśród nich znajdą się Agnieszka Kołodziejska z Radia ZET oraz Milena Krawczyńska, prowadząca program "Farma". Ich obecność doda wydarzeniu dodatkowego wymiaru.

Za kulisami wydarzenia

Wydarzenie jest realizowane dzięki współpracy Telewizji Polsat z Urzędem Miasta Torunia oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZOBACZ: Sylwester z Polsatem online. Oglądaj nie tylko w telewizji

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie Polsatu – za koordynację i organizację imprezy odpowiadają Paweł Gulewski, prezydent Torunia, oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa. Współorganizatorem wydarzenia jest również toruńska firma SOS Music.

Sylwestrowe emocje w zasięgu ręki. Transmisja na żywo

Tegoroczny koncert będzie transmitowany na żywo na antenie Polsatu – 31 grudnia, od godziny 20:00. Nie tylko mieszkańcy Torunia będą mogli przeżywać tę wyjątkową noc na żywo, ale także widzowie w całym kraju, którzy włączą Polsat, aby razem z nami powitać Nowy Rok.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" to gwarancja niezapomnianej zabawy, wyjątkowych emocji i spektakularnych występów. Czekają gwiazdy, fenomenalna sceneria i najlepsza muzyka.

red / polsatnews.pl