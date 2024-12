Dobowy wynik stacji w dzień wigilijny przejdzie do historii! To aż 13,4% i w grupie komercyjnej 14,6%. Ponownie znokautowaliśmy konkurencję! Drugi w rankingu TVN uzyskał zaledwie 5,4% w grupie wszystkich badanych i 6,4% w grupie 16-59. Najlepszy wynik za 3 dni świąt również należy do Polsatu! Mamy 8,5% w grupie ogólnej i 9% w komercyjnej. Daleko za nami TVN z wynikiem 5,6% i 6,5%.

Wielkie Kolędowanie z Polsatem, emitowane we wtorek, 24.12 o godz. 16.50 obejrzało ok. 1,5 miliona widzów, uzyskując udziały w rynku na poziomie 18,5 proc. i w grupie rozliczeniowej prawie 19 proc.! Kolędy pod Tatrami w TVP1 widziało ok. 725 tys. osób, co przełożyło się na udziały: 8,9 proc. i 6,8 proc., a przy Wspólnym kolędowaniu w TVN zasiadło zaledwie ok. 564 tys., dając wynik 6,7 proc. i 7,7 proc.

"Kevin sam w domu", który obchodził wyjątkowy jubileusz, 25 lat na antenie Polsatu, emitowany był w Wigilię o godz. 20.00. Okazał się najchętniej oglądanym filmem pośród wszystkich największych stacji telewizyjnych w kraju, przyciągając przed telewizory blisko 3,4 miliony widzów, co dało udział w rynku 30 proc. W grupie komercyjnej przełożyło się to na wynik 34,10 proc.

Polsat w Wigilię. "Wydarzenia" najchętniej oglądanym serwisem

Wydarzenia 18:50 emitowane w Polsacie 24.12 pokonały Fakty TVN w obu grupach. W grupie komercyjnej, czyli 16-59 uzyskały 17,3 proc. udziału w rynku a w grupie wszystkich badanych 16,4 proc. Wydarzenia na antenie Polsatu obejrzało ponad 1,4 mln widzów a łącznie na 3 antenach (Polsat, Polsat News i Wydarzenia 24) ponad 1,6 mln. Na trzech antenach udział w rynku w grupie komercyjnej wyniósł 18,6 proc. a grupie wszystkich badanych 18,7 proc.

Fakty emitowane w TVN uzyskały 11,8 proc. udziału w rynku w grupie komercyjnej a w grupie wszystkich oglądających 12,4 proc. Serwis TVN obejrzało 1,1 mln widzów.

ZOBACZ: Grupa Polsat-Interia liderem internetu wśród wydawców w Polsce

Wydarzenia 18:50 pokonały także serwis TVP1 19:30, który uzyskał 7,5 proc. udziału w rynku w grupie 16-59 i 10,6 proc. w grupie wszystkich badanych. 19:30 obejrzało 888 tys. widzów.

Udziały oglądalności Polsatu za trzy dni świąteczne wyniosły 8,5 proc. w grupie ogólnej i 9,7 proc. w grupie komercyjnej. Analogicznie, TVN osiągnął zdecydowanie niższy wynik na poziomie 5,6 proc. i 6,5 proc., a TVP1 - 6,5 proc. i 5 proc.

WIDEO: Słowa Zgorzelskiego o imigrantach. Zdecydowany komentarz wiceszefa MSZ Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./ / Polsatnews.pl