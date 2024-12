- Oczywiste jest, że rosyjscy i północnokoreańscy przywódcy wojskowi traktują te wojska jako zbędne i wydają im rozkazy beznadziejnych ataków na obronę Ukrainy. Ci żołnierze północnokoreańscy wydają się być wysoce zindoktrynowani, przeprowadzają ataki, nawet gdy jest jasne, że te ataki są daremne - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby.



Według niego taka sytuacja doprowadziła do tragedii wśród części północnokoreańskich wojskowych. Portal Ukrainska Pravda nazwał ich "żołnierzami zombie".

- Mamy doniesienia o północnokoreańskich żołnierzach, którzy zamiast poddać się siłom ukraińskim, odebrali sobie życie - zauważył rzecznik. Według niego, żołnierze mogą decydować się na taki krok ze strachu o swoje rodziny, które mogłyby być nękane, gdyby ci poddali się i zostali pojmani.

Wojna w Ukrainie. USA obiecują wsparcie

John Kirby zauważył także, że doniesienia te pojawiły się okresie świątecznym, który Rosjanie wykorzystali do ataku ukraińskich systemów energetycznych. Rzecznik Białego Domu stwierdził, że miało to na celu utrudnić "Ukraińcom dostęp do ciepła, którego potrzebują, aby po prostu przetrwać".

- Dlatego będziemy absolutnie zaangażowani w upewnienie się, że wzmacniamy ukraińskie zdolności obrony powietrznej - stwierdził i zapowiedział, że kolejny pakiet pomocy od Stanów Zjednoczonych ma pomóc Kijowowi w operacjach w okolicach Kurska.

Wojna w Ukrainie. Żołnierze z Korei Północnej giną na froncie

W piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdradził, że siły jego kraju schwytały kilku ciężko rannych żołnierzy Korei Północnej. Ich obrażenia okazały się na tyle poważne, że wojskowi zmarli.

- To jeden z przejawów szaleństwa, do jakiego zdolne są dyktatury. Naród koreański nie powinien tracić swoich ludzi w wojnie w Europie - powiedział ukraiński prezydent w trakcie wieczornego przemówienia.



Według danych USA ponad tysiąc żołnierzy Korei Północnej zostało zabitych lub rannych w ciągu minionego tygodnia.