W piątkowym wydaniu programu "Graffiti" gościem Marcina Fijołka był minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Polityk Koalicji Obywatelskiej pytany był o przeszukanie do jakiego doszło w klasztorze św. Stanisława w Lublinie. Mundurowi pojawili się tam na zlecenie Prokuratury Krajowej w sprawie dotyczącej byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.

Na działania mundurowych oburzony był prowincjał polskich dominikanów o. Łukasz Wiśniewski, który w liście opublikowanym przez media mówił o "bulwersującym fakcie podejrzenia braci o ukrywanie człowieka poszukiwanego listem gończym".

Minister Tomasz Siemoniak zapytany został, czy zamierza wystosować przeprosiny wobec dominikanów.

- Prokuratura wypowie się w tej sprawie (...) Nie uważam, że to jest coś takiego, co należałoby określać w dramatycznych słowach. Prokuratura działa, służby działają - stwierdził.

- W tym przypadku kontaktowałem się z ministrem sprawiedliwości, poinformował mnie, że na pewno dziś prokuratura będzie informowała o tej sytuacji. Takie dramatyczne oświadczenia są zbędne - dodał.

Służby w klasztorze dominikanów w Lublinie. Szef MSWiA: "Będę zawsze bronił policjantów"

Kontynuując temat Tomasz Siemoniak odniósł się do medialnych zarzutów dotyczących terminu wejścia funkcjonariuszy policji do klasztoru. Zdaniem prowincjała polskich dominikanów przeszukania dokonano w momencie, gdy już wiadomo było, że Marcin Romanowski znajduje się na Węgrzech.

- Ja będę zawsze bronił policjantów, robią swoje, mają zlecenie i działają według swojej wiedzy. Tu chodzi o poszukiwanie osoby podejrzanej o bardzo poważne przestępstwa i jak sądzę te działania miały swoje źródło w uprawdopodobnionej sytuacji, że może być tam sama poszukiwana osoba, albo elementy z tym związane. Każdego dnia poszukuje się jakieś osoby, w wielu miejscach jest policja i inne służby - przekonywał szef MSWiA, przypominając, że w przypadku wątpliwości istnieje droga prawna, którą można podjąć.

Jednocześnie przedstawiciel rządu Donalda Tuska zwrócił uwagę, że trudno jest w tej sytuacji mówić o pewności, że osoba poszukiwana na pewno nie znajduje się w miejscu, gdzie podejmowane są działania policjantów.

- Różne były informacje, sprzeczne ze sobą. To, że ktoś jednego dnia jest poza granicami, drugiego dnia może być w granicach i odwrotnie (...) Prokuratura wyjaśni na jakiej podstawie to się działo - podkreślił.

- Prokuratorzy są mądrymi ludźmi, przestrzegają zasad przepisów i nie zrobili tego na złość nikomu - zauważył.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Tomasz Siemoniak o zarzutach "wojny z kościołem"

W trakcie programu minister spraw wewnętrznych i administracji zapytany został także o polityczne zarzuty dotyczące "wojny z kościołem" w związku z obecnością policjantów w klasztorze w Lublinie. Przedstawiciele opozycji w swoich komentarzach porównywali sytuację do historii z PRL i niemieckiej okupacji w trakcie II wojny światowej.

- To są kompletne bzdury (...) Mówimy o poszukiwaniu osoby podejrzanej o poważne przestępstwa i w tym przypadku, czy to jest budynek publiczny, mieszkanie prywatne, klasztor, czy inne miejsce, służby i prokuratura powinny mieć dostęp. To nie jest tak, że są jakieś części kraju do których służby państwowe, w takiej sytuacji, nie mogą dotrzeć - przekonywał Tomasz Siemoniak.

- Mówienie o czasach komunistycznych, czasach okupacji to są jakieś nieuprawnione porównania. Ktoś chce robić na tym politykę, cóż można na to poradzić - podsumował.

