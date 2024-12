Prezydent Finlandii Alexander Stubb zadeklarował, że zarówno jego kraj jak i Estonia liczą na zwiększenie obecności sił NATO na swoich terytoriach. To reakcja na środowe incydenty związane z atakami na elementy infrastruktury na Morzu Bałtyckim, o które podejrzewana jest tzw. flota cieni.

Prezydent Stubb zaznaczył, że ochrona infrastruktury krytycznej powinna być realizowana w ramach NATO i UE, w tym poprzez "odpowiednie rozdzielenie ciężarów" w ramach kontroli nad tzw. flotą cieni.

- Jeśli w ciągu roku dochodzi do kilku incydentów, takich jak uszkodzenia, nie mogą to być jedynie "przypadki" – powiedział podczas konferencji prasowej w Helsinkach. Pochwalił też służby za szybką reakcję po awarii magistrali energetycznej EstLink.

- Wspólnie z Estonią liczymy na większą obecność NATO w regionie dla ochrony infrastruktury krytycznej - wskazał Alexander Stubb.

Finlandia. Prezydent reaguje na podejrzenia sabotażu na Bałtyku

Prezydent odniósł się do wcześniejszych incydentów, takich jak uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych i gazociągu Balticconnector, zwracając uwagę na kontrowersje związane z pozwoleniem na opuszczenie Zatoki Fińskiej przez podejrzane statki oraz opóźnienia w śledztwach.

- Teraz przejęliśmy statek w ciągu kilku godzin od zdarzenia – przyznał Stubb, podkreślając, że gdyby nie szybka akcja służb, mogłoby dojść do większych szkód.

- Jeśli ustalimy, że uszkodzenie kabla było sabotażem, ogłosimy to, ale nie warto się z tym spieszyć – powiedział, zapytany o potencjalne akcje hybrydowe ze strony Rosji.

"Flota cieni" na Morzu Bałtyckim. Uszkodzono podmorskie kable

W środę przestał płynąć prąd przez magistralę EstLink 2 między Estonią a Finlandią. Fińskie władze podejrzewają, że uszkodzenie podmorskiego kabla może być związane z tankowcem Eagle S, który prawdopodobnie należy do rosyjskiej "floty cieni". Jednostka, pływająca pod banderą Wysp Cooka, znajdowała się w pobliżu magistrali w momencie awarii.

Została zatrzymana przez fińską straż graniczną i skierowana ku południowemu wybrzeżu Finlandii, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek. Służby weszły na pokład statku, a według wstępnych ustaleń śledczych uszkodzenie kabla mogło być wynikiem działania kotwicy, która w momencie zatrzymania jednostki "nie była na swoim miejscu". Sprawa jest formalnie badana jako poważny akt wandalizmu i zniszczenia mienia.

Równocześnie w środę doszło do uszkodzenia czterech podmorskich kabli do transmisji danych. Trzech między Finlandią a Estonią oraz jednego prowadzącego do Niemiec. Nie ustalono jeszcze czy zdarzenia te są ze sobą powiązane.