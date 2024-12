W wypadku autokaru z 58 podróżnymi, do którego doszło w czwartek po południu, zginęły trzy osoby, a co najmniej cztery są ciężko ranne. Pojazd wpadł w poślizg i zsunął się ze skarpy do lodowatej wody.

Do zdarzenia doszło na trasie E10 w okolicach Hadsel na Lofotach. Według świadków kierowca nie opanował pojazdu, który przełamał bariery ochronne, po czym autokar wpadł do jeziora i częściowo zatonął. Policja informuje, że warunki drogowe w chwili wypadku były fatalne. Widoczność ograniczała śnieżyca, jezdnia pokryta była lodem, a porywy wiatru dochodziły do 100 km/h.

Ratownicy potwierdzają śmierć trzech osób, a stan czterech poszkodowanych określany jest jako krytyczny.

Norwegia: Autobus spadł do jeziora. W środku obywatele sześciu państw

Autokarem podróżowało 58 osób, w większości cudzoziemców. Policja podaje, że pochodzą z Indii, Singapuru, Malezji, Holandii, Francji i Południowego Sudanu. Cytowana przez dziennik VG chińska ambasada w Oslo potwierdziła, że co najmniej dwudziestu pasażerów to obywatele Chin. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.

Akcja ratunkowa trwa. Biorą w niej udział śmigłowce z Tromso i Bodo oraz oddział norweskiej obrony cywilnej. Przedstawiciele służb podkreślają jednak, że w bardzo ciężkich warunkach pogodowych najważniejsza pomoc została udzielona przez lokalną ludność.

ZOBACZ: Minister z Bośni i Hercegowiny w areszcie. Podejrzenia o "spisek"

- Na miejsce zdarzenia przybyło wiele osób prywatnych, znacznie wcześniej niż służby ratunkowe. Ich akcja na miejscu była kluczowa dla życia i zdrowia poszkodowanych - powiedział agencji NTB Lars Nedrevag, kierownik ratownictwa w regionie Nordland.

Nad północną Norwegią przechodzi silny sztorm. W ciągu najbliższych 12 godzin w regionie, w którym doszło do wypadku, może spaść nawet pół metra śniegu. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed wiatrem, którego prędkość w porywach osiągać może 100 km/h.