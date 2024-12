871 interwencji, 224 pożary, 24 wyjazdy związane z zagrożeniem czadem, co najmniej pięć ofiar śmiertelnych - to dane jedynie z Wigilii. Strażacy z PSP mieli w ten dzień pełne ręce roboty. Oprócz pożarów i miejscowych zagrożeń, prowadzili działania także przy wypadkach czy zdarzeniach chemicznych. Tragiczny bilans minionego dnia zakończyli prośbą o ostrożność i zadbanie o siebie i swoich bliskich.

O poranku w Boże Narodzenie Państwowa Straż Pożarna zaapelowała o ostrożność. Strażacy podsumowali wyjazdy z ubiegłego dnia. Tylko w Wigilię musieli interweniować 871 razy, w tym 224 do pożarów.



"Z tych zdarzeń aż 120 pożarów miało miejsce w budynkach mieszkalnych, w tym 55 pożarów sadzy w kominach" - poinformowała PSP.

Niestety w wyniku tych pożarów dwie osoby straciły życie, a pięć zostało rannych.



Oprócz tych przypadków 24 grudnia strażacy interweniowali 546 razy w związku z "miejscowymi zagrożeniami". Odnotowali również 101 fałszywych alarmów.

Strażacy podali statystyki z Wigilii. Tragedie po zatruciu tlenkiem węgla

Z kolei 24 interwencje dotyczyły zagrożenia tlenkiem węgla. Z opublikowanych statystyk wynika, że 27 osób podtruło się czadem, a z powodu tego "cichego zabójcy" trzy osoby zmarły.



Do jednej tragedii doszło w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), gdzie w wyniku zaczadzenia jedna osoba poniosła śmierć, a dwoje dzieci trafiło do szpitala. Z kolei w Kutnie (woj. łódzkie), tlenkiem węgla śmiertelnie zatruły się dwie osoby, za to trzy odratowano, dzięki RKO.

ZOBACZ: Ogromny pożar na Podkarpaciu. W akcji blisko 100 strażaków



Strażacy wyjeżdżali też do 114 wypadków drogowych, 105 działań medycznych oraz 34 zdarzeń związanych z silnym wiatrem i 33 zdarzeń chemicznych.



Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim - 113, śląskim - 104, dolnośląskim - 87, małopolskim - 81.

Strażacy przypominają. To "najważniejszy prezent na Święta"

Według PSP od października odnotowano 8151 pożarów w budynkach mieszkalnych. W ich wyniku 109 osób zginęło, a 572 osoby zostały ranne. W tym samym okresie strażacy wyjeżdżali do 972 interwencji związanych z tlenkiem węgla. Podtruło się nim 407 osób, a 22 osoby zmarły.

ZOBACZ: Tragedia podczas Wigilii. Rodzina zatruła się czadem, dzieci nie żyją



"Pamiętaj!! Zainstaluj czujki dymu i tlenku węgla – one ratują życie! Regularnie przeglądaj przewody kominowe, wentylacyjne i urządzenia grzewcze. Nie ignoruj zasad bezpieczeństwa! Zadbaj o siebie i swoich bliskich - to najważniejszy prezent na Święta" - przypomnieli funkcjonariusze.