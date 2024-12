Noc Bożego Narodzenia to noc życia. Boże Narodzenie jest pro life – jednoznacznie za życiem. Ona nam wciąż przypomina, że na tym świecie nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie - mówił w czasie pasterki w Gnieźnie abp. Wojciech Polak, prymas Polski. - Wiele ciemności jest dziś w świecie, w człowieku - dodał.

W homilii wygłoszonej w katedrze gnieźnieńskiej prymas - przytaczając słowa papieża Franciszka - wskazał, że spoglądanie w przyszłość oznacza "posiadanie wizji życia, pełnej entuzjazmu, którą trzeba przekazać".

- Ale niestety musimy ze smutkiem zauważyć, że dziś w wielu sytuacjach takiej perspektywy brakuje. A pierwszą konsekwencją jest utrata pragnienia przekazywania życia. Noc Bożego Narodzenia to noc życia. Boże Narodzenie jest pro life – jednoznacznie za życiem. Ona nam wciąż przypomina, że na tym świecie nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie - zaznaczył hierarcha.

Święta Bożego Narodzenia. Homilia Prymasa Polski: Pamiętajmy, aby wyrazić uczucia radości

Abp Polak przypomniał, że w minioną niedzielę papież powiedział wprost, iż "żadne dziecko nie jest błędem". Dodał jednocześnie, że w okresie świątecznym chętnie tworzymy atmosferę za pomocą świateł czy bożonarodzeniowych dekoracji i muzyki.

- Pamiętajmy jednak, aby wyrazić uczucia radości, ilekroć spotykamy matkę niosącą dziecko na ręku albo w swoim łonie. Aby z powodu każdej mamy na świecie było składane dziękczynienie i wysławiane imię Boga, który powierza ludziom moc dawania ludziom życia - powiedział hierarcha.

Metropolita gnieźnieński dodał, że otwartość na życie "daje przyszłość każdemu społeczeństwu i jest kwestią nadziei", tzn. zależy od nadziei i rodzi nadzieję.

Święta Bożego Narodzenia. Homilia Prymasa Polski: Wiele ciemności jest dziś w świecie

Hierarcha mówiąc o Bożym Narodzeniu dodał, że "naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie".

- Tak, wiele jest dziś jeszcze ciemności. Wiele ciemności jest dziś w świecie i w człowieku. Wiele jej jest w nas. Tak wiele jej w naszych rodzinach, wśród ludzi, w społeczeństwie, w świecie. Wiele jej przenika do Kościoła, do życia naszych parafii, naszych wspólnot. Większe jest jednak od niej światło Chrystusa. Większy od jakichkolwiek ciemności jest Jego blask - podkreślił duchowny.

Prymas zaznaczył, że Jezus ma moc rozpraszania ciemności grzechu. - On ma moc przywracać nam nadzieję. Prorok Izajasz nam dziś mówił, że nawet jest o nas zazdrosny, że kocha nas ponad życie, bo wydał samego siebie za nas, że jest i że wciąż do nas przychodzi, że to dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Człowiekiem się narodził, aby rozświetlić nasze życie, aby przeniknąć je miłością, aby je przemieniać i wciąż czynić znakiem nadziei dla innych - zakończył abp Polak.