Co najmniej cztery osoby nie żyją, a kilkanaście jest poszukiwanych po zawaleniu się mostu na granicy dwóch stanów w północno-wschodniej części Brazylii. Akcja poszukiwawcza została wstrzymana, ponieważ podczas katastrofy do wody wpadły cysterny z toksycznymi substancjami.

W niedzielę zawaliła się środkowa część mostu Juscelino Kubitschek de Oliveira, który łączy brazylijskie stany Tocantins i Maranhao. Według tamtejszych mediów podczas katastrofy do wody wpadło co najmniej osiem pojazdów.

Początkowo informowano o jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu zaginionych. We wtorek tragiczny bilans ofiar zaktualizowano do czterech. Poszukiwanych jest natomiast co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci.

- Naszym priorytetem jest znalezienie znajdujących się w rzece ciał, abyśmy mogli przekazać je rodzinom - powiedział Cleder Jacome, minister środowiska i turystyki w mieście Aguiarnopolis.

Katastrofa mostu w Brazylii. Tysiące litrów toksycznych substancji w wodzie

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa od kilku dni i przebiega w niezwykle trudnych warunkach.

Wśród pojazdów, które wpadły do rzeki, znajdowały się cysterny przewożące około 25 tysięcy litrów pestycydów oraz 76 ton kwasu siarkowego. Szkodliwe substancje przedostały się do wody, co uznano za zagrożenie dla nurków.

W związku z tym działania specjalistów zostały przerwane. Portal Globo poinformował, że służby wznowiły poszukiwania, ale jedynie przy pomocy łodzi.

Pojawiła się obawa, że wyciek niebezpiecznych substancji może spowodować poważne skutki ekologiczne w regionie. Służby zakazały picia i kąpieli w rzece Tocantins. Jak ostrzeżono, kwas siarkowy to jeden z najsilniejszych kwasów, który w kontakcie z ciałem powoduje poważne oparzenia.

Zawalił się most w Brazylii. Władze zabrały głos

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva w poniedziałek złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz obiecał wsparcie służb prowadzących poszukiwania zaginionych. Poinformowano również o rozpoczęciu śledztwa mającego na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy.

Ponadto brazylijski rząd zobowiązał się także do odbudowy mostu, który ma być gotowy w przeciągu roku. Brazylijskie media podkreślają, że wybudowany w latach 60. XX wieku most na rzece Tarantis od dłuższego czasu znajdował się w "kiepskim stanie", o czym alarmowali lokalni mieszkańcy.