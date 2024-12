Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, rodzinnych chwil i filmowych tradycji. Dla wielu osób wspólne oglądanie świątecznych hitów jest nieodłącznym elementem tego magicznego okresu. Polsat przygotował repertuar, który przypadnie do gustu zarówno fanom klasycznych opowieści, jak i lekkich komedii. Sprawdź, co warto obejrzeć w dniach 24 - 26 grudnia.