Dziś rano deszcz przywitał mieszkańców Łodzi, Poznania, Katowic i wielu innych miejscowości. Deszcz ze śniegiem pojawił się za to na południowych i wschodnich krańcach kraju. Z kolei północną część Polski oraz Lubelszczyznę spowiły gęste mgły.

Najcieplej, do 4,5 stopni, jest na północnym-zachodzie. W centrum do 3 stopni, a na wschodzie od zera do 1 stopnia. Najchłodniej jest w górach, w Zakopanem słupki rtęci pokazały -1 stopnia Celsjusza.

Największą szansę na śnieg ma dziś południe kraju. Biały puch ma spaść m.in. w Zakopanem.

Jaka pogoda będzie w Wigilię? Deszcz, śnieg i duże zachmurzenie

Za ponurą aurę w Wigilię odpowiadają dwa fronty atmosferyczne - jeden zbliża się do naszej zachodniej granicy, a drugi stacjonuje na wschodzie i południowym zachodzie. Przynoszą one duże zachmurzenie i opady deszczu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Jak ostrzega IMGW, w górach porywy mogą powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. Jakość powietrza dobra i bardzo dobra, średnia jedynie na Lubelszczyźnie.

Dziś pochmurno. Słabe opady deszczu, na wsch. i południu deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach do 8 cm śniegu❄ Rano lokalnie mgły.

🌡Na termometrach od 1°C na wsch. do 5°C na zach., na Podkarpaciu od -3°C.

💨Wiatr słaby, z kierunków płn., w górach porywy do 60 km/h i zamiecie. pic.twitter.com/KssX6L1C2R — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 24, 2024

Na niewielkie przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy na północy i na krańcach południowo-zachodnich. Więcej czystego nieba ma być dopiero w środę.

ZOBACZ: Święty Mikołaj wyruszył z prezentami. Jego podróż można śledzić

Przypominamy, że w górach utrzymuje się drugi stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje na wysokości od 1600 m n.p.m.

Ratownicy TOPR zwracają uwagę w komunikacie na depozyty nawianego śniegu, tzw. deski śnieżne leżące pod skalnymi ścianami, w żlebach i na polach śnieżnych. Z kolei w okolicach grani występują duże nagromadzenia śniegu.