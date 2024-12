Kiedy pojawi się "pierwsza gwiazdka" i gdzie jej wypatrywać? - na te pytania odpowiedział Michał Stela. Reporter Polsat News przekazał, że pierwszy jasny punkt pokaże się na niebie jeszcze przed godz. 16, ale nie będzie to gwiazda.

Pierwszy jasny punkt na niebie pojawi się zaraz po zachodzie Słońca, czyli chwilę przed godz. 16 będzie widoczny już w całej Polsce. To nie będzie jednak gwiazda, tylko planeta - Wenus.

Należy jej szukać patrząc w kierunku południowo-zachodnim. Wenus będzie dzisiaj nisko zawieszona nad horyzontem.

"Pierwsza gwiazdka". Kiedy się pojawi?

Kolejnym jasnym punktem na niebie będzie największa planeta Układu Słonecznego - Jowisz. Ten zaś pojawi się nad wschodnim horyzontem.

Nie zabraknie też prawdziwej gwiazdy. Jako trzecia pojawi się bowiem Wega z gwiazdozbioru Lutni. Można jej wypatrywać już około 16:15.

WIDEO: Michał Stela wyjaśnił, kiedy można spodziewać się "pierwszej gwiazdki"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trzej Mędrcy, którzy zmierzali do Betlejem mieli być prowadzeni przez kometę, mogła to być np. Kometa Helleya, co jednak trudno dokładnie określić perspektywy dwóch tysięcy lat.

Mogły to być także planety - dwie albo trzy obok siebie - Jowisz, Saturn, a także Mars.