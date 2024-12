Święta Bożego Narodzenia to czas obfitych posiłków. Już na wigilijnym stole pojawia się 12 potraw, których sprawne strawienie okazuje się wyzwaniem ponad możliwości niejednego organizmu. Wiele osób, po pełnym talerzu, zmaga się ze wzdęciami, bólami brzucha czy innymi problemami trawiennymi. Istnieje jednak kilka produktów, które pomogą poradzić sobie z nieprzyjemnymi dolegliwościami.

Wigilia i święta to czas, kiedy organizm otrzymuje większą ilość jedzenia niż zazwyczaj. W końcu nikt codziennie nie przygotowuje tylu potraw. Ich konsumpcja często prowadzi do obciążenia układu pokarmowego.

Do tego dochodzą długie godziny spędzone w pozycji siedzącej, większa ilość tłustych potraw i cukrów - wszystko to spowalnia metabolizm, co skutkuje wzdęciami i uczuciem dyskomfortu.

Aby uniknąć tych dolegliwości, warto starać się zachować umiar w jedzeniu i piciu. Jeśli mimo wszystko poczujemy się przejedzeni, warto wybrać się na spacer lub podjąć lekką aktywność fizyczną, która pomoże w usprawnieniu procesu trawienia.

Przygotowania do Wigilii nie muszą być trudne

Przygotowanie organizmu do świątecznej uczty warto rozpocząć już kilka dni przed Wigilią. Choć porady są stosunkowo proste, wymagają konsekwencji i samodyscypliny, szczególnie w okresie, gdy na stole pojawiają się pokusy w postaci tradycyjnych, często ciężkostrawnych potraw. Przedstawiamy poniżej kilka wskazówek, które pomogą przetrwać w tym magicznym, choć niełatwym czasie:

Spożywaj posiłki częściej, ale w mniejszych ilościach. Regularne jedzenie mniejszych porcji przez cały dzień wpływa korzystnie na metabolizm, zapobiegając przejadaniu się podczas wieczerzy wigilijnej. Dzięki temu organizm lepiej radzi sobie z trawieniem i przyswajaniem składników odżywczych.

Pij więcej wody - minimum 2 litry dziennie. Woda wspomaga trawienie, przyspiesza metabolizm i zapobiega odwodnieniu, które może wystąpić po spożyciu tłustych potraw. Dodatkowo, odpowiednie nawodnienie pomaga usunąć toksyny z organizmu, co ma kluczowe znaczenie w czasie intensywniejszego jedzenia.

Ogranicz spożycie alkoholu. Choć alkohol bywa nieodłącznym elementem świątecznych toastów, jego nadmiar może obciążyć wątrobę i spowolnić procesy trawienne. Zbyt duża ilość alkoholu wpływa również na gospodarkę wodną organizmu, a to może prowadzić do wzdęć i uczucia ciężkości. Warto zatem pamiętać o umiarze.

Zwiększ aktywność fizyczną. Regularne ćwiczenia, nawet w formie spacerów czy lekkich treningów, poprawiają perystaltykę jelit i przyspieszają procesy trawienne. Aktywność fizyczna wspomaga także utrzymanie prawidłowej wagi ciała i zapobiega uczuciu pełności po obfitych posiłkach.

Pij napary ziołowe, szczególnie te z miętą, rumiankiem lub imbirem. Zioła takie jak mięta czy rumianek mają właściwości wspomagające trawienie, zmniejszają wzdęcia i łagodzą bóle brzucha. Regularne picie ziół przed posiłkami może poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego. Imbir dodatkowo wspiera metabolizm.

Miej pod ręką kefir lub jogurt. Naturalne sposoby na trawienie

Jeśli po Świętach czujemy się przejedzeni, warto sięgnąć po naturalne sposoby wspomagające trawienie. Nie zawsze mamy pod ręką leki, ale pomocne mogą być produkty, które znajdziemy w każdej kuchni.

Zuzanna Goluch wraz z zespołem sprawdziła, jak żywność fermentowana wpływa na układ pokarmowy ludzi. Wyniki zostały opublikowane w artykule "Żywność fermentowana a dieta osób starszych". Z badań wynika, że produkty, takie jak jogurt, maślanka, kefir czy mleko, działają korzystnie na układ pokarmowy.

