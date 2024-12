Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubiniec przekazał w mediach społecznościowych, że siły rosyjskie zabiły pięciu ukraińskich jeńców wojennych. Według Łubińca jeńcy byli nieuzbrojeni i się poddali. Rzecznik nie podał szczegółów, ale zapowiedział, że przekaże informację na ten temat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rosja. Egzekucja ukraińskich żołnierzy

"Rosyjscy zbrodniarze wojenni, którzy zabijają ukraińskich jeńców, powinni stanąć przed międzynarodowym trybunałem i zostać jak najsurowiej ukarani" - dodał.

W niedzielę BBC zwróciło uwagę, że w ostatnim czasie liczba egzekucji się zwiększa. Ukraińska prokuratura poinformowała, że ​​od początku pełnoskalowej wojny siły rosyjskie straciły co najmniej 147 ukraińskich jeńców wojennych, z czego 127 w tym roku.

- Trend wzrostowy jest bardzo wyraźny, bardzo oczywisty - powiedział Jurij Biełousow, szef Departamentu Wojny w Prokuraturze Generalnej Ukrainy.

Egzekucje częścią rosyjskiej polityki

Dodał, że egzekucje stały się systemowe od listopada ubiegłego roku i ten stan trwa do dziś. - To mówi nam, że to nie są odosobnione przypadki. Odbywają się na rozległych obszarach i mają oznaki, że są częścią polityki. Istnieją dowody na to, że wydawane są instrukcje w tym zakresie - powiedział Biełusow.

Niektóre egzekucje zostały sfilmowane przez same siły rosyjskie, inne zaś zaobserwowały ukraińskie drony krążące nad miejscem egzekucji. Zabójstwa zazwyczaj mają miejsce w lasach lub na polach pozbawionych charakterystycznych cech, co utrudnia potwierdzenie ich dokładnej lokalizacji.

Międzynarodowe prawo humanitarne, a w szczególności Trzecia Konwencja Genewska, zapewnia ochronę jeńcom wojennym, a ich egzekucja jest zbrodnią wojenną.