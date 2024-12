Po strzelaninie, do której doszło w piątkowy wieczór w pobliżu Przemyśla (woj. podkarpackie), policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Sprawdzane są m.in. samochody, które jadą drogami wjazdowymi do miasta.

Do strzelaniny doszło w miejscowości Kniażyce (gmina Fredropol) nieopodal Przemyśla w piątek około 22:00. Jak podały "Nowiny", poszkodowany został mężczyzna. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego zdarzenia.

Obecnie policja poszukuje osób zamieszanych w strzelaninę. Sprawdzamy jest każdy samochód wjeżdżający oraz wyjeżdżający z Przemyśla, który leży blisko granicy polsko-ukraińskiej.

Przemyśl. Obława po strzelaninie, policja sprawdza auta

Mundurowi na razie nie mówią o szczegółach. - Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że w piątek po 22:00 doszło do zdarzenia, w którym ranny został mężczyzna - powiedziała w Polsat News asp. Joanna Golisz z KMP w Przemyślu.

ZOBACZ: Zaatakował seniora w lesie. Trwają pilne poszukiwania

Jak dodała, policjanci podejmują czynności i "dla dobra postępowania nie udzielamy więcej informacji". Potwierdziła też, że uruchomiono punkty kontrolne i "policjanci kontrolują auta na terenie Przemyśla".

Służby nie łączą zdarzenia z Kniażyc z sobotnim otwarciem nowego przejścia granicznego z Ukrainą: Malhowice - Niżankowice.

WIDEO: Michał Kołodziejczak o krytyce ministerstwa rolnictwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl