Zamach na jarmarku świątecznym w Niemczech. Kierowca wjechał w ludzi

Portal mdr.de podał, że jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna i kilka rannych. Dziennik "Bild" powołując się na służby ratunkowe podaje, że rannych zostało od 60 do 80 osób.

Rzecznik rządu landu Saksonia-Anhalt Matthias Schuppe poinformował, że był to "atak terrorystyczny". - To straszne wydarzenie, zwłaszcza teraz, w dniach poprzedzających Boże Narodzenie - skomentował premier landu Saksonia-Anhalt, Reiner Haseloff, który jest w drodze do Magdeburga.

W mediach społecznościowych krążą filmy, które mają pokazywać atak. Widać na nich ciemny pojazd, prawdopodobnie marki BMW, wjeżdżający w tłum z dużą prędkością.

Kierowca samochodu został już zatrzymany. Na miejscu są służby ratunkowe i straż pożarna.

Jarmark bożonarodzeniowy został zamknięty. Organizator wezwał ludzi do opuszczenia centrum miasta.

Dziennik "Bild" podaje, że policja przeszukuje teren jarmarku bożonarodzeniowego w poszukiwaniu materiałów wybuchowych.

Na informację o ataku w Magdeburgu zareagowały władze położonego niedaleko miasta Halle, które zaostrzyły środki bezpieczeństwa na swoim jarmarku świątecznym.

