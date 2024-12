Historia złamanego serca w "Last Christmas", pełna energii miłosna deklaracja w "All I Want for Christmas Is You" czy radosne brzmienie "Jingle Bell Rock" - te utwory od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, przywołując wspomnienia i wzruszenia.

Każda z tych piosenek stała się symbolem grudniowej atmosfery, a ich historie, rekordy i obecność w popkulturze pokazują, że prawdziwe hity nigdy się nie starzeją, zyskując kolejne pokolenia fanów.

"All I Want for Christmas Is You". Fenomen, który nigdy nie wychodzi z mody

Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez hitu Mariah Carey, który świat usłyszał w 1994 roku. "All I Want for Christmas Is You" to pełna energii, miłosna piosenka, która z czasem stała się prawdziwym fenomenem. Chwytliwy refren i radosne brzmienie sprawiają, że utwór co roku otwiera sezon świąteczny i trafia na szczyty list przebojów.

Piosenka pobiła trzy rekordy Guinnessa, w tym za najczęściej odtwarzany utwór świąteczny. Dla wielu słuchaczy może być irytująca przez swoją wszechobecność, ale nie można jej odmówić wpływu na popkulturę.

Na YouTube "All I Want for Christmas Is You" ma kilka wersji. Ta najpopularniejsza zgromadziła ponad 800 milionów wyświetleń, a na Spotify liczba odtworzeń przekroczyła 2 miliardy, co czyni ją najpopularniejszą świąteczną piosenką wszech czasów.

"Last Christmas". Niezniszczalny klasyk, który wraca co roku

Ten utwór to klasyk, który wraca jak bumerang każdego grudnia. Powstał on w 1984 roku i od 40 lat nie traci na popularności. "Last Christmas" opowiada historię złamanego serca i niespełnionej miłości, która jest osadzona w świątecznej atmosferze.

Choć dla jednych to niekwestionowany symbol świąt, a dla innych oklepany hit, trudno zaprzeczyć jego roli w tworzeniu świątecznego klimatu. "Last Christmas" zyskało ogromną popularność na całym świecie - na platformie YouTube utwór ma już ponad 950 milionów wyświetleń, a na Spotify przekroczył 1,7 miliarda odtworzeń.

"Jingle Bell Rock". Rockowa energia, która podbiła Święta

Wydany w 1957 roku "Jingle Bell Rock" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych przebojów wszech czasów. Połączenie tradycyjnych bożonarodzeniowych dźwięków z rockowym brzmieniem uczyniło piosenkę prawdziwym symbolem pełnych energii świąt.

Jak podaje portal express.co.uk, to właśnie ten utwór stał się popisowym dziełem Bobby'ego Helmsa, który do końca życia twierdził, że współtworzył go z gitarzystą Hankiem Garlandem. Jednak oficjalnymi autorami "Jingle Bell Rock" byli Joe Beal i Jim Boothe.

Utwór Helmsa zdobył ponad miliard odtworzeń na Spotify.

Na YouTube piosenka zebrał ponad kilkanaście milionów wyświetleń, a jej radosne, rockowe brzmienie nadal podbija serca słuchaczy na całym świecie.

