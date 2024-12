W czwartek w lesie w Łysomicach (pow. toruński) znalezione ciało mężczyzny. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury.

- Wstępnie nic nie wskazuje na to, by do jego śmierci przyczyniły się inne osoby - przekazała portalowi tylkotoruń.pl asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Maciej Lewandowski nie żyje. "Żegnamy wybitnego specjalistę"

Lokalne media podały, że ciało należało do Macieja Lewandowskiego, który służył w policji przez ponad 30 lat. Najpierw pracował w Nakle i Bydgoszczy, a na ostatnie 10 lat pracy przeniósł się do Torunia.

Tam zajął stanowisko zastępcy komendanta, a następnie - od 2016 roku - komendanta miejskiego policji. Od początku był związany z pionem kryminalnym, a w 2022 roku przeszedł na emeryturę.

Z kolei w zeszłym Maciej Lewandowski rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako pełnomocnik rektora do spraw bezpieczeństwa. "Żegnamy wybitnego specjalistę i niezawodnego kolegę" - czytamy w oświadczeniu uczelni.

