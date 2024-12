W czwartek przed południem doszło do niebezpiecznego incydentu na trasie S19. W okolicy MOP Radawiec ze zjeżdżającego z drogi ekspresowej samochodu, na jezdnię spadła choinka, która była przewożona na przyczepce.

Leżące na jednym z pasów ruchu świąteczne drzewko było zagrożeniem dla innych użytkowników drogi.

"Prosimy nie gubić choinek na drogach"

Głos w sprawie zabrała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która opublikowała nagranie z kamer monitoringu.

"Rozumiemy, że święta, pośpiech... Mimo to prosimy, by nie gubić choinek na drogach. To bardzo niebezpieczne" - poinformowano.

Jednocześnie zaapelowano do kierowców, aby dokładnie zabezpieczali przewożony towar. "Jeśli coś transportujesz, zabezpiecz towar, który przewozisz" - czytamy.

Przewożąc choinkę samochodem, nawet na krótkie odległości, należy pamiętać aby była ona dobrze przymocowana i zabezpieczona przed przemieszczaniem się. Drzewko nie może również zasłaniać urządzeń sygnalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Choinka nie może także utrudniać nam prowadzenia pojazdu, ani ograniczać widoczności.

Za nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku grozi mandat i punkty karne, a w przypadku spowodowania wypadku sprawa może skończyć się w sądzie.

