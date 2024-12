Szymon Hołownia skomentował w piątek udzielenie azylu Marcinowi Romanowskiemu, za którym wcześniej wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzuty w związku z nieprawidłowościami w dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości oraz ustawianiem konkursów.

Jak przekazał, prezydium izby niższej podjęło uchwałę ws. ucieczki posła PiS na Węgry. - Zadeklarował publicznie zamiar trwałego uchylenia się od podstawowego obowiązku posła, jakim jest obecność na posiedzeniach Sejmu. Prezydium zdecydowanie potępia posła Marcina Romanowskiego i wzywa wszystkie właściwe organy Sejmu (...) do wyciągnięcia wszelkich konsekwencji - stwierdził.

Marcin Romanowski na Węgrzech. "Nie powinien pobierać uposażenia"

Według marszałka Sejmu mamy do czynienia z "sytuacją bezprecedensową", gdyż polski poseł ukrywa się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości. - Poprosił o azyl polityczny, zdradzając własne państwo - ocenił.

Następnie zwrócił się do sejmowych służb, by "znalazły sposób, aby jak najszybciej wyciągnąć praktyczne konsekwencje z decyzji posła Romanowskiego" - ocenił, dodając, że Romanowski nie powinien pobierać w tej sytuacji uposażenia.

Dodał, że "nie można nie usprawiedliwiać pracy posła w okręgu", a to robi Marcin Romanowski. - Jeśli posła nie będzie przez miesiąc, a zdaje się, że zamierza się tam zasiedzieć trochę dłużej, to jedyna szykana czy konsekwencja finansowa to byłoby 9/30 jego wynagrodzenia. Jego okręgiem nie jest Budapeszt - podkreślił.

Szymon Hołownia chce zmian w prawie. Powodem ucieczka Romanowskiego

Marszałek Sejmu zapowiedział, że po Nowym Roku zaproponuje zmianę w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która "tę sytuację już doprecyzuje". - Nie możemy tego zrobić inaczej, jeśli do tego stopnia była Zjednoczona Prawica testuje polskie prawo. Musimy wyciągać konsekwencje i tego prawa bronić przed kombinatorami, tchórzami i oszustami - wyliczył.

- Dla mnie to jest oburzające. Czuję się jakoś odpowiedzialny za poziom tej wspólnoty poselskiej, ten etyczny, przed wyborami, którzy nas wybierają. W głowie mi się to nie mieści, że można zbiec do obcego kraju, prosić tam o azyl, w tchórzowski sposób chować się przed wymiarem sprawiedliwości, a jednocześnie twierdzić, że wykonuje się pracę na rzecz obywateli - skwitował Szymon Hołownia.

