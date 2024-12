- To była surrealistyczna kwota - stwierdził Andrea Guido, włoski urzędnik z miasta Lecce, który znalazł na ulicy czek wystawiony na sumę 49 milionów euro. Właściciel wartościowej zguby został odnaleziony, a pieniądze, jak się później okazało, zostaną zainwestowane w miejscowy hotel.

O nietypowym znalezisku informują media lokalne z regionu Apulii w południowych Włoszech. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, czek odnaleziony przez Andrea Guido, leżał na chodniku obok wejścia do firmy kurierskiej. Urzędnik, będący szefem wydziału środowiska w zarządzie miasta, zauważył kawałek papieru i podniósł z ziemi.

Jak sam przyznał, gdy zobaczył kwotę, która widniała na papierze wartościowym nie mógł uwierzyć własnym oczom.

- To była surrealistyczna kwota (...) Najpierw pomyślałem, że zaniosę czek na komendę policji. Ale zaraz potem przyszło mi do głowy, by skontaktować się z firmą kurierską - wspominał.

- Okazało się, że to był jej klient, które od razu zawiadomili - dodał.

Włochy. Znalazł czek na 49 mln euro. "Mogę spać spokojnie"

Przedstawiciele firmy kurierskiej, jak informuje portal "LeccePrima", natychmiast skontaktowali się z właścicielem zguby. Ten był wówczas na posterunku karabinierów, gdzie zgłaszał sprawę. Okazało się, że jest to lokalny przedsiębiorca budowlany, który planował zainwestować pieniądze w hotele.

Finalnie odnaleziony przez Guido czek trafił w ręce prawowitego właściciela.

- Jeszcze się do mnie nie odezwał, by mi podziękować, ale cieszę się, bo może spać spokojnie - podkreślił urzędnik.

Polsatnews.pl